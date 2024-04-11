https://1prime.ru/20240411/taktika-847287444.html

"Смешали с землей". Какого российского оружия больше всего боятся в ВСУ

"Смешали с землей". Какого российского оружия больше всего боятся в ВСУ - 11.04.2024, ПРАЙМ

"Смешали с землей". Какого российского оружия больше всего боятся в ВСУ

Вооруженные силы России активно наступают на Часов Яр, передовые части уже готовятся к штурму этого города. О тактике, которая позволила лишить украинскую армию | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T09:06+0300

2024-04-11T09:06+0300

2024-04-11T09:06+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы России активно наступают на Часов Яр, передовые части уже готовятся к штурму этого города. О тактике, которая позволила лишить украинскую армию возможности держать оборону, рассказали в агентстве РИА Новости.Согласно изданию, на построение укреплений вокруг Авдеевки Киев потратил миллиарды долларов, однако российские бомбардировщики несколько недель "обрабатывали" укрепления тяжелыми авиабомбами, что позволило штурмовым подразделениям прорваться на территорию.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Без превосходства в воздухе мы бы годами бились лбом об эту стену...Именно бомбардировщики оказались ключом к украинской обороне", - заявил агентству фицер центральной группировки войск Денис.По словам военнослужащего, бомбы "смешали с землей" все укрепления ВСУ, в связи с чем украинские солдаты были вынуждены отступить из города.Отмечается, что российские силы использовали универсальные модули планирования и коррекции (УМПК). УМПК состоят из складных крыльев и спутникового наведения, прикрепленных к бомбам. Это позволяет российским бомбардировщикам с высокой точностью сбрасывать боеприпасы на расстояние около 50-60 километров от цели, не подвергаясь анти-воздушной обороне противника.Используемые также боеприпасы, такие как ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500, содержат значительные количества взрывчатки и являются разрушительными по своей силе. Они превосходят по этому показателю ствольную артиллерию и почти равны оперативно-тактическим ракетам, заключили в издании.

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