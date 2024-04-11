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"Смешали с землей". Какого российского оружия больше всего боятся в ВСУ
"Смешали с землей". Какого российского оружия больше всего боятся в ВСУ - 11.04.2024, ПРАЙМ
"Смешали с землей". Какого российского оружия больше всего боятся в ВСУ
Вооруженные силы России активно наступают на Часов Яр, передовые части уже готовятся к штурму этого города. О тактике, которая позволила лишить украинскую армию | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T09:06+0300
2024-04-11T09:06+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы России активно наступают на Часов Яр, передовые части уже готовятся к штурму этого города. О тактике, которая позволила лишить украинскую армию возможности держать оборону, рассказали в агентстве РИА Новости.Согласно изданию, на построение укреплений вокруг Авдеевки Киев потратил миллиарды долларов, однако российские бомбардировщики несколько недель "обрабатывали" укрепления тяжелыми авиабомбами, что позволило штурмовым подразделениям прорваться на территорию.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Без превосходства в воздухе мы бы годами бились лбом об эту стену...Именно бомбардировщики оказались ключом к украинской обороне", - заявил агентству фицер центральной группировки войск Денис.По словам военнослужащего, бомбы "смешали с землей" все укрепления ВСУ, в связи с чем украинские солдаты были вынуждены отступить из города.Отмечается, что российские силы использовали универсальные модули планирования и коррекции (УМПК). УМПК состоят из складных крыльев и спутникового наведения, прикрепленных к бомбам. Это позволяет российским бомбардировщикам с высокой точностью сбрасывать боеприпасы на расстояние около 50-60 километров от цели, не подвергаясь анти-воздушной обороне противника.Используемые также боеприпасы, такие как ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500, содержат значительные количества взрывчатки и являются разрушительными по своей силе. Они превосходят по этому показателю ствольную артиллерию и почти равны оперативно-тактическим ракетам, заключили в издании.
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"Смешали с землей". Какого российского оружия больше всего боятся в ВСУ
Офицер ВС России: новая тактика российских войск помогла освободить Авдеевку
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ.
Вооруженные силы России активно наступают на Часов Яр, передовые части уже готовятся к штурму этого города. О тактике, которая позволила лишить украинскую армию возможности держать оборону, рассказали
в агентстве РИА Новости.
Согласно изданию, на построение укреплений вокруг Авдеевки Киев потратил миллиарды долларов, однако российские бомбардировщики несколько недель "обрабатывали" укрепления тяжелыми авиабомбами, что позволило штурмовым подразделениям прорваться на территорию.
"Без превосходства в воздухе мы бы годами бились лбом об эту стену...Именно бомбардировщики оказались ключом к украинской обороне", - заявил агентству фицер центральной группировки войск Денис.
По словам военнослужащего, бомбы "смешали с землей" все укрепления ВСУ, в связи с чем украинские солдаты были вынуждены отступить из города.
Отмечается, что российские силы использовали универсальные модули планирования и коррекции (УМПК). УМПК состоят из складных крыльев и спутникового наведения, прикрепленных к бомбам. Это позволяет российским бомбардировщикам с высокой точностью сбрасывать боеприпасы на расстояние около 50-60 километров от цели, не подвергаясь анти-воздушной обороне противника.
Используемые также боеприпасы, такие как ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500, содержат значительные количества взрывчатки и являются разрушительными по своей силе. Они превосходят по этому показателю ствольную артиллерию и почти равны оперативно-тактическим ракетам, заключили в издании.
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