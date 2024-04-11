https://1prime.ru/20240411/toyota-847300998.html

Резко подешевел самый любимый россиянами внедорожник Toyota

Резко подешевел самый любимый россиянами внедорожник Toyota - 11.04.2024, ПРАЙМ

Резко подешевел самый любимый россиянами внедорожник Toyota

Цены на Toyota Land Cruiser 300 резко упали. Осенью прошлого года за внедорожник просили минимум 12-13 миллионов рублей, сейчас его можно найти за 10,5... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T14:22+0300

2024-04-11T14:22+0300

2024-04-11T14:22+0300

авто

toyota

автомобиль "аурус"

https://cdnn.1prime.ru/img/82916/70/829167041_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_76df32514b2235e90ad517010456fdfd.jpg

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Цены на Toyota Land Cruiser 300 резко упали. Осенью прошлого года за внедорожник просили минимум 12-13 миллионов рублей, сейчас его можно найти за 10,5 миллиона, сообщает портал njcar.ru.До 2022 года эта модель поступала в Россию непосредственно от производителя, но сейчас дилеры и частные продавцы сами привозят такие машины по системе параллельного импорта. За десять с половиной миллионов предлагают новый Toyota Land Cruiser 300 образца 2023 года, укомплектованный четырёхлитровым атмосферником мощностью 271 лошадиная сила. Он работает в паре с классическим "автоматом" и полным приводом.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПомимо этого варианта есть еще Toyota Land Cruiser 300 с 3,3-литровым дизельным двигателем на 299 лошадиных сил и десятиступенчатым классическим "автоматом" в сочетании с полным приводом. Но этот вариант предлагают уже за 11,7 миллиона рублей.Российские активы Toyota в РФ, включая завод в Петербурге, были проданы подведомственной Минпромторгу РФ ФГУП "НАМИ" весной 2023 года. Сделка не предполагала опциона на обратный выкуп. На бывшем заводу в Питере Aurus запустит производство моделей бизнес-класса, сообщал в феврале вице-премьер Денис Мантуров.

https://1prime.ru/20240214/843069124.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, toyota, автомобиль "аурус"