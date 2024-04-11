https://1prime.ru/20240411/toyota-847300998.html
Резко подешевел самый любимый россиянами внедорожник Toyota
Резко подешевел самый любимый россиянами внедорожник Toyota - 11.04.2024, ПРАЙМ
Резко подешевел самый любимый россиянами внедорожник Toyota
Цены на Toyota Land Cruiser 300 резко упали. Осенью прошлого года за внедорожник просили минимум 12-13 миллионов рублей, сейчас его можно найти за 10,5... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T14:22+0300
2024-04-11T14:22+0300
2024-04-11T14:22+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Цены на Toyota Land Cruiser 300 резко упали. Осенью прошлого года за внедорожник просили минимум 12-13 миллионов рублей, сейчас его можно найти за 10,5 миллиона, сообщает портал njcar.ru.До 2022 года эта модель поступала в Россию непосредственно от производителя, но сейчас дилеры и частные продавцы сами привозят такие машины по системе параллельного импорта. За десять с половиной миллионов предлагают новый Toyota Land Cruiser 300 образца 2023 года, укомплектованный четырёхлитровым атмосферником мощностью 271 лошадиная сила. Он работает в паре с классическим "автоматом" и полным приводом.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПомимо этого варианта есть еще Toyota Land Cruiser 300 с 3,3-литровым дизельным двигателем на 299 лошадиных сил и десятиступенчатым классическим "автоматом" в сочетании с полным приводом. Но этот вариант предлагают уже за 11,7 миллиона рублей.Российские активы Toyota в РФ, включая завод в Петербурге, были проданы подведомственной Минпромторгу РФ ФГУП "НАМИ" весной 2023 года. Сделка не предполагала опциона на обратный выкуп. На бывшем заводу в Питере Aurus запустит производство моделей бизнес-класса, сообщал в феврале вице-премьер Денис Мантуров.
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авто, toyota, автомобиль "аурус"
Авто, Toyota, автомобиль "Аурус"
Резко подешевел самый любимый россиянами внедорожник Toyota
Nj: самый любимый россиянами внедорожник Toyota подешевел до 10,5 млн
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ.
Цены на Toyota Land Cruiser 300 резко упали. Осенью прошлого года за внедорожник просили минимум 12-13 миллионов рублей, сейчас его можно найти за 10,5 миллиона, сообщает портал njcar.ru
.
До 2022 года эта модель поступала в Россию непосредственно от производителя, но сейчас дилеры и частные продавцы сами привозят такие машины по системе параллельного импорта. За десять с половиной миллионов предлагают новый Toyota Land Cruiser 300 образца 2023 года, укомплектованный четырёхлитровым атмосферником мощностью 271 лошадиная сила. Он работает в паре с классическим "автоматом" и полным приводом.
Помимо этого варианта есть еще Toyota Land Cruiser 300 с 3,3-литровым дизельным двигателем на 299 лошадиных сил и десятиступенчатым классическим "автоматом" в сочетании с полным приводом. Но этот вариант предлагают уже за 11,7 миллиона рублей.
Российские активы Toyota в РФ, включая завод в Петербурге, были проданы подведомственной Минпромторгу РФ ФГУП "НАМИ" весной 2023 года. Сделка не предполагала опциона на обратный выкуп. На бывшем заводу в Питере Aurus запустит производство моделей бизнес-класса, сообщал в феврале вице-премьер Денис Мантуров.
Aurus запустит производство моделей бизнес-класса на бывшем заводе Toyota