Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Резко подешевел самый любимый россиянами внедорожник Toyota - 11.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240411/toyota-847300998.html
Резко подешевел самый любимый россиянами внедорожник Toyota
Резко подешевел самый любимый россиянами внедорожник Toyota - 11.04.2024, ПРАЙМ
Резко подешевел самый любимый россиянами внедорожник Toyota
Цены на Toyota Land Cruiser 300 резко упали. Осенью прошлого года за внедорожник просили минимум 12-13 миллионов рублей, сейчас его можно найти за 10,5... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T14:22+0300
2024-04-11T14:22+0300
авто
toyota
автомобиль "аурус"
https://cdnn.1prime.ru/img/82916/70/829167041_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_76df32514b2235e90ad517010456fdfd.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Цены на Toyota Land Cruiser 300 резко упали. Осенью прошлого года за внедорожник просили минимум 12-13 миллионов рублей, сейчас его можно найти за 10,5 миллиона, сообщает портал njcar.ru.До 2022 года эта модель поступала в Россию непосредственно от производителя, но сейчас дилеры и частные продавцы сами привозят такие машины по системе параллельного импорта. За десять с половиной миллионов предлагают новый Toyota Land Cruiser 300 образца 2023 года, укомплектованный четырёхлитровым атмосферником мощностью 271 лошадиная сила. Он работает в паре с классическим "автоматом" и полным приводом.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПомимо этого варианта есть еще Toyota Land Cruiser 300 с 3,3-литровым дизельным двигателем на 299 лошадиных сил и десятиступенчатым классическим "автоматом" в сочетании с полным приводом. Но этот вариант предлагают уже за 11,7 миллиона рублей.Российские активы Toyota в РФ, включая завод в Петербурге, были проданы подведомственной Минпромторгу РФ ФГУП "НАМИ" весной 2023 года. Сделка не предполагала опциона на обратный выкуп. На бывшем заводу в Питере Aurus запустит производство моделей бизнес-класса, сообщал в феврале вице-премьер Денис Мантуров.
https://1prime.ru/20240214/843069124.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82916/70/829167041_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_a878736de71ea87012ceae738ccca788.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, toyota, автомобиль "аурус"
Авто, Toyota, автомобиль "Аурус"
14:22 11.04.2024
 
Резко подешевел самый любимый россиянами внедорожник Toyota

Nj: самый любимый россиянами внедорожник Toyota подешевел до 10,5 млн

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанк%Автосалон Toyota
%Автосалон Toyota - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Цены на Toyota Land Cruiser 300 резко упали. Осенью прошлого года за внедорожник просили минимум 12-13 миллионов рублей, сейчас его можно найти за 10,5 миллиона, сообщает портал njcar.ru.
До 2022 года эта модель поступала в Россию непосредственно от производителя, но сейчас дилеры и частные продавцы сами привозят такие машины по системе параллельного импорта. За десять с половиной миллионов предлагают новый Toyota Land Cruiser 300 образца 2023 года, укомплектованный четырёхлитровым атмосферником мощностью 271 лошадиная сила. Он работает в паре с классическим "автоматом" и полным приводом.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Помимо этого варианта есть еще Toyota Land Cruiser 300 с 3,3-литровым дизельным двигателем на 299 лошадиных сил и десятиступенчатым классическим "автоматом" в сочетании с полным приводом. Но этот вариант предлагают уже за 11,7 миллиона рублей.
Российские активы Toyota в РФ, включая завод в Петербурге, были проданы подведомственной Минпромторгу РФ ФГУП "НАМИ" весной 2023 года. Сделка не предполагала опциона на обратный выкуп. На бывшем заводу в Питере Aurus запустит производство моделей бизнес-класса, сообщал в феврале вице-премьер Денис Мантуров.
Автомобиль Аурус сенат лимузин кортежа президента РФ Владимира Путина - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2024
Aurus запустит производство моделей бизнес-класса на бывшем заводе Toyota
14 февраля, 17:02
 
АвтоToyotaавтомобиль "Аурус"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала