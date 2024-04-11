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ЦБ назвал неприемлемым изменение условий договоров кредиторами - 11.04.2024, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240411/tsb-847310321.html
ЦБ назвал неприемлемым изменение условий договоров кредиторами
ЦБ назвал неприемлемым изменение условий договоров кредиторами - 11.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ назвал неприемлемым изменение условий договоров кредиторами
Банк России считает неприемлемыми практики некоторых кредиторов по изменению условий договоров за дополнительную плату, направил рекомендации, говорится в... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T17:16+0300
2024-04-11T17:30+0300
банк россии
договор
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банк России считает неприемлемыми практики некоторых кредиторов по изменению условий договоров за дополнительную плату, направил рекомендации, говорится в сообщении регулятора."Банк России выявил, что некоторые кредиторы стараются привлечь клиентов, предлагая изменить условия договора кредита или займа за плату и тем самым создавая видимость улучшения условий. Регулятор считает, что такие практики неприемлемы и увеличивают риски введения заемщика в заблуждение: человеку сложно разобраться и объективно оценить предложения, от которых зависит изменение размера его расходов", - говорится в сообщении.Например, как указал ЦБ, будущему заемщику предлагается за дополнительную плату получить кредит или заем по сниженной ставке. Это фактически означает авансовую уплату процентов. Другая платная опция позволяет уменьшить размер или выбрать другую дату внесения периодического платежа на случай, если у заемщика вдруг снизится зарплата и изменится график ее получения."Если же этого не произойдет, потребитель напрасно потратит деньги на услугу, которая ему не нужна", - пояснил регулятор.За дополнительную сумму кредиторы предлагают уменьшить и 30-дневный срок уведомления о досрочном погашении кредита, но если гражданин в итоге не станет рассчитываться с кредитором досрочно, то также напрасно потратит свои средства, указал ЦБ.Среди платных опций есть реструктуризация задолженности, возможность пропустить очередной платеж, вернуть часть процентов после погашения долга, продолжил ЦБ. Ряд кредиторов даже продают потребителям свой отказ от взыскания задолженности, если она возникнет, выяснил Банк России. При этом в кредитной истории заемщика такая задолженность все равно будет отражена, пояснил регулятор.Банк России направил кредиторам письмо с рекомендациями воздержаться от применения подобных практик, поскольку они создают условия для нарушения прав заемщика.
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Банк России, договор
17:16 11.04.2024 (обновлено: 17:30 11.04.2024)
 
ЦБ назвал неприемлемым изменение условий договоров кредиторами

ЦБ считает неприемлемыми практики кредиторов изменять договоры за дополнительную плату

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРефинансирование кредита
Рефинансирование кредита - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Банк России считает неприемлемыми практики некоторых кредиторов по изменению условий договоров за дополнительную плату, направил рекомендации, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России выявил, что некоторые кредиторы стараются привлечь клиентов, предлагая изменить условия договора кредита или займа за плату и тем самым создавая видимость улучшения условий. Регулятор считает, что такие практики неприемлемы и увеличивают риски введения заемщика в заблуждение: человеку сложно разобраться и объективно оценить предложения, от которых зависит изменение размера его расходов", - говорится в сообщении.
Например, как указал ЦБ, будущему заемщику предлагается за дополнительную плату получить кредит или заем по сниженной ставке. Это фактически означает авансовую уплату процентов. Другая платная опция позволяет уменьшить размер или выбрать другую дату внесения периодического платежа на случай, если у заемщика вдруг снизится зарплата и изменится график ее получения.
"Если же этого не произойдет, потребитель напрасно потратит деньги на услугу, которая ему не нужна", - пояснил регулятор.
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За дополнительную сумму кредиторы предлагают уменьшить и 30-дневный срок уведомления о досрочном погашении кредита, но если гражданин в итоге не станет рассчитываться с кредитором досрочно, то также напрасно потратит свои средства, указал ЦБ.
Среди платных опций есть реструктуризация задолженности, возможность пропустить очередной платеж, вернуть часть процентов после погашения долга, продолжил ЦБ. Ряд кредиторов даже продают потребителям свой отказ от взыскания задолженности, если она возникнет, выяснил Банк России. При этом в кредитной истории заемщика такая задолженность все равно будет отражена, пояснил регулятор.
Банк России направил кредиторам письмо с рекомендациями воздержаться от применения подобных практик, поскольку они создают условия для нарушения прав заемщика.
 
Банк Россиидоговор
 
 
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