https://1prime.ru/20240411/ukraina-847291548.html
В подполье сообщили об ударе рядом с Киевом
В подполье сообщили об ударе рядом с Киевом - 11.04.2024, ПРАЙМ
В подполье сообщили об ударе рядом с Киевом
Расположенная в Киевской области Трипольская ТЭС, вероятно, поражена утром ударами российских ВС, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T11:23+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Расположенная в Киевской области Трипольская ТЭС, вероятно, поражена утром ударами российских ВС, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилет в Киевской области. Пока без конкретики, но известно, что рядом с Киевом. Потому, скорее всего, в Трипольскую ТЭС", - заявил координатор.Так, после удара по ТЭС правительство города Украинка, как сообщает украинское издание "Страна", призвали граждан запастись питевой водой и зарядить мобильные устройства. Кроме того, мэр города настоятельно порекомендовал плотно закрыть окна в своих домах, чтобы не дышать вредными продуктами горения.На Украине с 4.42 мск 11 апреля вплоть до 7.00 не умолкала воздушная тревога. По данным украинской газеты "Бабель", во время тревоги были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Позднее "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ТЭС
В подполье сообщили об ударе рядом с Киевом
Подполье сообщило об ударе рядом с Киевом, вероятно, по Трипольской ТЭС
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Расположенная в Киевской области Трипольская ТЭС, вероятно, поражена утром ударами российских ВС, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Прилет в Киевской области. Пока без конкретики, но известно, что рядом с Киевом. Потому, скорее всего, в Трипольскую ТЭС", - заявил координатор.
На Украине приняли скандальный закон об ужесточении мобилизации
Так, после удара по ТЭС правительство города Украинка, как сообщает украинское издание "Страна", призвали граждан запастись питевой водой и зарядить мобильные устройства. Кроме того, мэр города настоятельно порекомендовал плотно закрыть окна в своих домах, чтобы не дышать вредными продуктами горения.
На Украине с 4.42 мск 11 апреля вплоть до 7.00 не умолкала воздушная тревога. По данным украинской газеты "Бабель", во время тревоги были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Позднее "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.