https://1prime.ru/20240411/ukraina-847291548.html

В подполье сообщили об ударе рядом с Киевом

В подполье сообщили об ударе рядом с Киевом - 11.04.2024, ПРАЙМ

В подполье сообщили об ударе рядом с Киевом

Расположенная в Киевской области Трипольская ТЭС, вероятно, поражена утром ударами российских ВС, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T11:23+0300

2024-04-11T11:23+0300

2024-04-11T11:23+0300

спецоперация на украине

россия

украина

тэс

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Расположенная в Киевской области Трипольская ТЭС, вероятно, поражена утром ударами российских ВС, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилет в Киевской области. Пока без конкретики, но известно, что рядом с Киевом. Потому, скорее всего, в Трипольскую ТЭС", - заявил координатор.Так, после удара по ТЭС правительство города Украинка, как сообщает украинское издание "Страна", призвали граждан запастись питевой водой и зарядить мобильные устройства. Кроме того, мэр города настоятельно порекомендовал плотно закрыть окна в своих домах, чтобы не дышать вредными продуктами горения.На Украине с 4.42 мск 11 апреля вплоть до 7.00 не умолкала воздушная тревога. По данным украинской газеты "Бабель", во время тревоги были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Позднее "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

https://1prime.ru/20240411/ukraina-847290704.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, тэс