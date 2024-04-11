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Во Франции рассказали, что может привести к Третьей мировой

Во Франции рассказали, что может привести к Третьей мировой - 11.04.2024, ПРАЙМ

Во Франции рассказали, что может привести к Третьей мировой

Вице-президент французской правой партии "Отвоевание" и кандидат на выборах в Европарламент Марион Марешаль отказался поддержать вступление Украины в НАТО,... | 11.04.2024, ПРАЙМ

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ПАРИЖ, 11 апр - ПРАЙМ. Вице-президент французской правой партии "Отвоевание" и кандидат на выборах в Европарламент Марион Марешаль отказался поддержать вступление Украины в НАТО, заявив, что это автоматически приведет к Третьей мировой. Об этом рассказал сам политик в эфире радиостанции Franceinfo."Я не желаю вступления Украины в НАТО, этого не хотят и американцы, так как это, очевидно, автоматически приведёт к третьей мировой войне", - заявила Марешаль.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн добавил, что Украина тогда не должна вступить в Евросоюз, потому что это лишь "ещё более усугубит нечестную конкуренцию на рынке сельхозпродукции". Кроме того, Марешаль подчеркнул, что поставки французского вооружения Киеву только ослабляет армию самой Франции. По его словам, ее роль не в том, чтоюы "воевать и погибать" за Украину, а президент Эммануэль Макрон совершил серьезную политическую ошибку, высказавшись о потенциальной отправке войск Франции на Украину, "потому что это показало, что ни один член НАТО не рассматривал такую гипотезу".Ранее президент Франции сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".

https://1prime.ru/20240405/makron-847096648.html

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франция, россия, украина, европа, нато