https://1prime.ru/20240411/unichtozhenie-847301275.html

NYT рассказала, что грозит молодому поколению украинцев

NYT рассказала, что грозит молодому поколению украинцев - 11.04.2024, ПРАЙМ

NYT рассказала, что грозит молодому поколению украинцев

Закон о снижении возраста мобилизации может сократить численность молодых украинцев, которых и так немного, пишет американская газета New York Times. | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T14:28+0300

2024-04-11T14:28+0300

2024-04-11T14:52+0300

мобилизация на украине

спецоперация на украине

украина

демография

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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Закон о снижении возраста мобилизации может сократить численность молодых украинцев, которых и так немного, пишет американская газета New York Times.Ранее на Украине был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет и был ликвидирован статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. При этом новый закон не предуматривает призыв инвалидов.По данным газеты, Украина столкнулась в другой проблемой, которая заключается в дефиците молодых мужчин". Как напоминает NYT, поколение мужчин до 30 лет самое малочисленное, так как в 1990-е годы "царила неуверенность в завтрашнем дне" из-за распада СССР."Украина должна найти баланс между необходимостью противостоять непрекращающемуся наступлению России путем увеличения численности войск и риском уничтожения целого поколения", — заключает издание.

https://1prime.ru/20240411/svo-847295046.html

украина

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мобилизация на украине, украина, демография