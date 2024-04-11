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NYT рассказала, что грозит молодому поколению украинцев - 11.04.2024, ПРАЙМ
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NYT рассказала, что грозит молодому поколению украинцев
NYT рассказала, что грозит молодому поколению украинцев - 11.04.2024, ПРАЙМ
NYT рассказала, что грозит молодому поколению украинцев
Закон о снижении возраста мобилизации может сократить численность молодых украинцев, которых и так немного, пишет американская газета New York Times. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T14:28+0300
2024-04-11T14:52+0300
мобилизация на украине
спецоперация на украине
украина
демография
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Закон о снижении возраста мобилизации может сократить численность молодых украинцев, которых и так немного, пишет американская газета New York Times.Ранее на Украине был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет и был ликвидирован статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. При этом новый закон не предуматривает призыв инвалидов.По данным газеты, Украина столкнулась в другой проблемой, которая заключается в дефиците молодых мужчин". Как напоминает NYT, поколение мужчин до 30 лет самое малочисленное, так как в 1990-е годы "царила неуверенность в завтрашнем дне" из-за распада СССР."Украина должна найти баланс между необходимостью противостоять непрекращающемуся наступлению России путем увеличения численности войск и риском уничтожения целого поколения", — заключает издание.
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мобилизация на украине, украина, демография
мобилизация на Украине, Спецоперация на Украине, УКРАИНА, демография
14:28 11.04.2024 (обновлено: 14:52 11.04.2024)
 
NYT рассказала, что грозит молодому поколению украинцев

NYT: Киев снижением возраста мобилизации рискует уничтожить поколение молодых украинцев

© Фото : Unsplash/Raphael FerrazУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© Фото : Unsplash/Raphael Ferraz
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Закон о снижении возраста мобилизации может сократить численность молодых украинцев, которых и так немного, пишет американская газета New York Times.
Ранее на Украине был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет и был ликвидирован статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. При этом новый закон не предуматривает призыв инвалидов.
По данным газеты, Украина столкнулась в другой проблемой, которая заключается в дефиците молодых мужчин". Как напоминает NYT, поколение мужчин до 30 лет самое малочисленное, так как в 1990-е годы "царила неуверенность в завтрашнем дне" из-за распада СССР.
"Украина должна найти баланс между необходимостью противостоять непрекращающемуся наступлению России путем увеличения численности войск и риском уничтожения целого поколения", — заключает издание.
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