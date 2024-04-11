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В "Эксперт РА" поделились ожиданиями по спросу на вклады в юанях

В "Эксперт РА" поделились ожиданиями по спросу на вклады в юанях - 11.04.2024, ПРАЙМ

В "Эксперт РА" поделились ожиданиями по спросу на вклады в юанях

Всплеска спроса на юаневые вклады в России при ключевой ставке в 16% не будет, рублевые - выгоднее, при этом объем сбережений в китайской валюте по итогам года... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T07:58+0300

2024-04-11T07:58+0300

2024-04-11T07:59+0300

экономика

россия

эксперт ра

юань

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Всплеска спроса на юаневые вклады в России при ключевой ставке в 16% не будет, рублевые - выгоднее, при этом объем сбережений в китайской валюте по итогам года может достичь 100 миллиардов долларов, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "В условиях текущей ставки я в это не верю", - сказала она в ответ на вопрос, ожидается ли всплеск спроса на юаневые вклады. Чекурова пояснила, что ставки по юаням скорее символические, чем настоящие, и "в рубле держать средства выгоднее". "В данный момент крупнейшие банки начали активно повышать ставки по юаневым вкладам, так как повышается спрос на кредитование в этой валюте со стороны российских компаний, с учетом этого можно ожидать, что к концу 2024 года объем депозитов в юанях может достигнуть 100 миллиардов долларов", - добавила она. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://1prime.ru/20240408/yuan-847176711.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эксперт ра, юань