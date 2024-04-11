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В "Эксперт РА" поделились ожиданиями по спросу на вклады в юанях - 11.04.2024, ПРАЙМ
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В "Эксперт РА" поделились ожиданиями по спросу на вклады в юанях
В "Эксперт РА" поделились ожиданиями по спросу на вклады в юанях - 11.04.2024, ПРАЙМ
В "Эксперт РА" поделились ожиданиями по спросу на вклады в юанях
Всплеска спроса на юаневые вклады в России при ключевой ставке в 16% не будет, рублевые - выгоднее, при этом объем сбережений в китайской валюте по итогам года... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T07:58+0300
2024-04-11T07:59+0300
экономика
россия
эксперт ра
юань
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Всплеска спроса на юаневые вклады в России при ключевой ставке в 16% не будет, рублевые - выгоднее, при этом объем сбережений в китайской валюте по итогам года может достичь 100 миллиардов долларов, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "В условиях текущей ставки я в это не верю", - сказала она в ответ на вопрос, ожидается ли всплеск спроса на юаневые вклады. Чекурова пояснила, что ставки по юаням скорее символические, чем настоящие, и "в рубле держать средства выгоднее". "В данный момент крупнейшие банки начали активно повышать ставки по юаневым вкладам, так как повышается спрос на кредитование в этой валюте со стороны российских компаний, с учетом этого можно ожидать, что к концу 2024 года объем депозитов в юанях может достигнуть 100 миллиардов долларов", - добавила она. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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россия, эксперт ра, юань
Экономика, РОССИЯ, Эксперт РА, юань
07:58 11.04.2024 (обновлено: 07:59 11.04.2024)
 
В "Эксперт РА" поделились ожиданиями по спросу на вклады в юанях

"Эксперт РА" не ждет всплеска спроса на вклады в юанях при ключевой ставке в 16%

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Всплеска спроса на юаневые вклады в России при ключевой ставке в 16% не будет, рублевые - выгоднее, при этом объем сбережений в китайской валюте по итогам года может достичь 100 миллиардов долларов, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"В условиях текущей ставки я в это не верю", - сказала она в ответ на вопрос, ожидается ли всплеск спроса на юаневые вклады.
Чекурова пояснила, что ставки по юаням скорее символические, чем настоящие, и "в рубле держать средства выгоднее".
"В данный момент крупнейшие банки начали активно повышать ставки по юаневым вкладам, так как повышается спрос на кредитование в этой валюте со стороны российских компаний, с учетом этого можно ожидать, что к концу 2024 года объем депозитов в юанях может достигнуть 100 миллиардов долларов", - добавила она.
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
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8 апреля, 11:24
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯЭксперт РАюань
 
 
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