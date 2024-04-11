https://1prime.ru/20240411/vsu-847317449.html

В ВСУ признали, что украинские силы по численности уступают российским

В ВСУ признали, что украинские силы по численности уступают российским - 11.04.2024, ПРАЙМ

В ВСУ признали, что украинские силы по численности уступают российским

Армия Украины уступает российской на передовой в семь-десять раз, сообщил командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль. | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T23:40+0300

2024-04-11T23:40+0300

2024-04-11T23:41+0300

спецоперация на украине

всу

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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Армия Украины уступает российской на передовой в семь-десять раз, сообщил командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль.Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 6 апреля отметил непростую обстановку, которая сложилась у украинских военных из-за напора российских войск. В начале февраля он указал, что Украине переходит к оборонительной стратегии введения боя."Противник превышает нас в 7-10 раз. Я вам на небольшом примере поясню. Механизированное, пехотное, мотопехотное, стрелковое отделение – это, как правило, восемь-десять человек плюс боевая машина… Основная тяжесть возлагается на личный состав именно, скажем так, механизированных или пехотных подразделений. Так вот у нас сейчас в отделениях осталось по два, некоторые отделения – по три-четыре человека", – цитирует Содоля издание "Страна". Одна бригада в среднем может оборонять лишь около пять километров фронта, в то время как требуется около 15, заключил командующий.В Пентагоне также подчеркивали, что Киеву без поддержки США придется решать, какие города они в состоянии удержать. При этом Украина за последнее время уже сдала ряд населенных пунктов, в том числе город Авдеевку в ДНР и село Крынки в Херсонской области.Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.Кроме того, издание Bloomberg приводило слова Илона Маска, который не верит в предсказываемые Западом успехи Украины, как и журналист Такер Карлсон. В прессе также звучат призывы к прекращению огня и началу мирные переговоров.

https://1prime.ru/20240410/zaschita-847284130.html

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