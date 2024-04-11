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В "Эксперт РА" спрогнозировали рост объема кредитов в юанях
В "Эксперт РА" спрогнозировали рост объема кредитов в юанях - 11.04.2024, ПРАЙМ
В "Эксперт РА" спрогнозировали рост объема кредитов в юанях
Объем кредитов в юанях в России как минимум удвоится в текущем году, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T09:49+0300
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экономика
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Объем кредитов в юанях в России как минимум удвоится в текущем году, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова."В 2023 году кредитование в юанях выросло в 3,6 раза, с 12,7 миллиарда долларов до 46,1 миллиарда долларов. Мы ожидаем, что по итогам 2024 года объем кредитования как минимум удвоится", - сказала она.При этом, по словам Чекуровой, если в 2023 году рост был в основном обусловлен конвертациями кредитных договоров в юани из токсичных валют, то в 2024 году будет также расширяться и обслуживание экспортных операций.Однако, по ее мнению, объемы кредитов, выдаваемых российским компаниям в юанях, никогда не превысят рублевые."Никогда. Объем выданных рублевых кредитов – это триллионы, юани – это миллиарды. Цифры несопоставимы… Безусловно, рост кредитования в юанях будет, но рублевого он не достигнет и тем более его не превысит", - ответила она на соответствующий вопрос.Как пояснила глава "Эксперт РА", кредит в юанях нужен прежде всего тем компаниям, которые взаимодействуют со страной, где есть юаневые расчеты. При этом финансовые директора компаний, особенно тех, кто активно ведет внешнеэкономическую деятельность, хорошо понимают, "что такое управление валютной позицией", и брать на себя избыточный валютный риск не станут, добавила она.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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россия, юань
В "Эксперт РА" спрогнозировали рост объема кредитов в юанях
"Эксперт РА": объем кредитов в юанях в России в 2024 году удвоится
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Объем кредитов в юанях в России как минимум удвоится в текущем году, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"В 2023 году кредитование в юанях выросло в 3,6 раза, с 12,7 миллиарда долларов до 46,1 миллиарда долларов. Мы ожидаем, что по итогам 2024 года объем кредитования как минимум удвоится", - сказала она.
При этом, по словам Чекуровой, если в 2023 году рост был в основном обусловлен конвертациями кредитных договоров в юани из токсичных валют, то в 2024 году будет также расширяться и обслуживание экспортных операций.
Однако, по ее мнению, объемы кредитов, выдаваемых российским компаниям в юанях, никогда не превысят рублевые.
"Никогда. Объем выданных рублевых кредитов – это триллионы, юани – это миллиарды. Цифры несопоставимы… Безусловно, рост кредитования в юанях будет, но рублевого он не достигнет и тем более его не превысит", - ответила она на соответствующий вопрос.
Как пояснила глава "Эксперт РА", кредит в юанях нужен прежде всего тем компаниям, которые взаимодействуют со страной, где есть юаневые расчеты. При этом финансовые директора компаний, особенно тех, кто активно ведет внешнеэкономическую деятельность, хорошо понимают, "что такое управление валютной позицией", и брать на себя избыточный валютный риск не станут, добавила она.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 11.00 мск.
В "Эксперт РА" поделились ожиданиями по спросу на вклады в юанях