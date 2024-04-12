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США решили отдать Киеву российские активы. Но не бесплатно - 12.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240412/aktivy-847323683.html
США решили отдать Киеву российские активы. Но не бесплатно
США решили отдать Киеву российские активы. Но не бесплатно - 12.04.2024, ПРАЙМ
США решили отдать Киеву российские активы. Но не бесплатно
США предложили новую схему по использованию заблокированных активов России, они предоставят деньги Украине, но авансом, под залог будущих прибылей от российских | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T10:09+0300
2024-04-12T10:09+0300
спецоперация на украине
сша
украина
помощь украине
замороженные российские активы
займы
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. США предложили новую схему по использованию заблокированных активов России, они предоставят деньги Украине, но авансом, под залог будущих прибылей от российских госактивов. Идея Вашингтона вызвала ряд вопросов. Об этом пишет газета Financial Times.Как отмечает издание, мнения западных стран по проблеме российского имущества разделились. Так, США поддерживают полную конфискацию активов и передачу их Киеву. Однако Европа боится, что эти действия дестабилизируют финансовые рынки, поэтому согласна отдать только получаемую от замороженных средств прибыль, подчеркивает FT.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИсточник газеты среди европейских дипломатов сообщил, что США предлоджили выпустить долговые обязательства под будущие доходы от российских активов. по его словам, такие облигации могут принести от 30 до 40 миллиардов евро в следующие десятиления, 50-60 миллиардов можно будет получить в течение 10-15 лет.Однако, как пишет FT, в ЕС возник вопрос: "что будет с облигациями, которые обеспечены десятилетними выплатами процентов по российским активам, если конфликт Москвы и Киева завершится через пару лет и активы будут разморожены и возвращены России в рамках мирного соглашения?".Идею США планируется обсудить летом на встрече "Большой семерки", заключает газета.
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сша, украина, помощь украине, замороженные российские активы, займы
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, помощь Украине, замороженные российские активы, займы
10:09 12.04.2024
 
США решили отдать Киеву российские активы. Но не бесплатно

FT: США предложили схему финансирования Киева с доходами от активов России

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. США предложили новую схему по использованию заблокированных активов России, они предоставят деньги Украине, но авансом, под залог будущих прибылей от российских госактивов. Идея Вашингтона вызвала ряд вопросов. Об этом пишет газета Financial Times.
Как отмечает издание, мнения западных стран по проблеме российского имущества разделились. Так, США поддерживают полную конфискацию активов и передачу их Киеву. Однако Европа боится, что эти действия дестабилизируют финансовые рынки, поэтому согласна отдать только получаемую от замороженных средств прибыль, подчеркивает FT.
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Источник газеты среди европейских дипломатов сообщил, что США предлоджили выпустить долговые обязательства под будущие доходы от российских активов. по его словам, такие облигации могут принести от 30 до 40 миллиардов евро в следующие десятиления, 50-60 миллиардов можно будет получить в течение 10-15 лет.
Однако, как пишет FT, в ЕС возник вопрос: "что будет с облигациями, которые обеспечены десятилетними выплатами процентов по российским активам, если конфликт Москвы и Киева завершится через пару лет и активы будут разморожены и возвращены России в рамках мирного соглашения?".
Идею США планируется обсудить летом на встрече "Большой семерки", заключает газета.
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"Ужасная затея". Ограбив Россию, США лишатся своего ценнейшего актива
10 апреля, 10:33
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАпомощь Украинезамороженные российские активызаймы
 
 
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