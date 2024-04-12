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США решили отдать Киеву российские активы. Но не бесплатно

США решили отдать Киеву российские активы. Но не бесплатно - 12.04.2024, ПРАЙМ

США решили отдать Киеву российские активы. Но не бесплатно

США предложили новую схему по использованию заблокированных активов России, они предоставят деньги Украине, но авансом, под залог будущих прибылей от российских | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T10:09+0300

2024-04-12T10:09+0300

2024-04-12T10:09+0300

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. США предложили новую схему по использованию заблокированных активов России, они предоставят деньги Украине, но авансом, под залог будущих прибылей от российских госактивов. Идея Вашингтона вызвала ряд вопросов. Об этом пишет газета Financial Times.Как отмечает издание, мнения западных стран по проблеме российского имущества разделились. Так, США поддерживают полную конфискацию активов и передачу их Киеву. Однако Европа боится, что эти действия дестабилизируют финансовые рынки, поэтому согласна отдать только получаемую от замороженных средств прибыль, подчеркивает FT.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИсточник газеты среди европейских дипломатов сообщил, что США предлоджили выпустить долговые обязательства под будущие доходы от российских активов. по его словам, такие облигации могут принести от 30 до 40 миллиардов евро в следующие десятиления, 50-60 миллиардов можно будет получить в течение 10-15 лет.Однако, как пишет FT, в ЕС возник вопрос: "что будет с облигациями, которые обеспечены десятилетними выплатами процентов по российским активам, если конфликт Москвы и Киева завершится через пару лет и активы будут разморожены и возвращены России в рамках мирного соглашения?".Идею США планируется обсудить летом на встрече "Большой семерки", заключает газета.

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