Рынок упал. Ему поможет только нефть - 12.04.2024, ПРАЙМ
Рынок упал. Ему поможет только нефть
Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T09:08+0300
2024-04-12T09:08+0300
2024-04-12T09:08+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, закончившие четверг без единой динамики, сегодня утром консолидируются над уровнями вчерашнего закрытия. Позитивным фактором вновь выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,7%, вновь пытаясь закрепиться выше 90 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по инфляции в Германии и индексу настроений потребителей в США от Мичиганского университета.По итогам четверга индекс Мосбиржи практические не изменился, сохранив позиции в районе 3 440 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем попыток перехода российского рынка к росту на фоне улучшение ситуации в ценах на нефть. Это позволит индексу Мосбиржи сделать еще один шаг к цели роста, расположенной на отметке 3 500 пунктов. На наш взгляд, после достижения этого уровня на рынке возможна активизация продаж, связанная с фиксацией прибыли по длинным позициям в российских акциях, что может привести к переходу рынка к коррекционному снижению.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар прибавляет 0,3%, поднявшись до 93,5 рубля, евро и юань подтягиваются на 0,2%, торгуясь в районе 100,2 и 12,88 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток рубля перейти к восстановлению и отыграть утренние потери. Поддержку ему будет оказывать улучшение ситуации на рынке энергоносителей и закрепление ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 90 долларов за баррель. Плюс к этому, продажи в рубле будет сдерживать ожидание старта на следующей неделе подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, что приведет к росту предложения иностранной валюты на рынке. Дополнительным фактором поддержки рубля может выступить желание части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в иностранных валютах в преддверии выходных. В сложившихся обстоятельствах, на наш взгляд, к концу сессии пара доллар/рубль может отступить в район 93 рублей.
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, закончившие четверг без единой динамики, сегодня утром консолидируются над уровнями вчерашнего закрытия. Позитивным фактором вновь выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,7%, вновь пытаясь закрепиться выше 90 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по инфляции в Германии и индексу настроений потребителей в США от Мичиганского университета.
По итогам четверга индекс Мосбиржи практические не изменился, сохранив позиции в районе 3 440 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем попыток перехода российского рынка к росту на фоне улучшение ситуации в ценах на нефть. Это позволит индексу Мосбиржи сделать еще один шаг к цели роста, расположенной на отметке 3 500 пунктов. На наш взгляд, после достижения этого уровня на рынке возможна активизация продаж, связанная с фиксацией прибыли по длинным позициям в российских акциях, что может привести к переходу рынка к коррекционному снижению.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар прибавляет 0,3%, поднявшись до 93,5 рубля, евро и юань подтягиваются на 0,2%, торгуясь в районе 100,2 и 12,88 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток рубля перейти к восстановлению и отыграть утренние потери. Поддержку ему будет оказывать улучшение ситуации на рынке энергоносителей и закрепление ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 90 долларов за баррель. Плюс к этому, продажи в рубле будет сдерживать ожидание старта на следующей неделе подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, что приведет к росту предложения иностранной валюты на рынке. Дополнительным фактором поддержки рубля может выступить желание части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в иностранных валютах в преддверии выходных. В сложившихся обстоятельствах, на наш взгляд, к концу сессии пара доллар/рубль может отступить в район 93 рублей.
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