https://1prime.ru/20240412/ataka-847334437.html

"С Украиной покончено". Турки оценили российский удар возмездия

"С Украиной покончено". Турки оценили российский удар возмездия - 12.04.2024, ПРАЙМ

"С Украиной покончено". Турки оценили российский удар возмездия

Российский массированный удар по украинским энергообъектам был оправдан, хоть и нанес значительный ущерб. "Вы снимали на камеру и хвастали всему миру, как... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T13:45+0300

2024-04-12T13:45+0300

2024-04-12T13:45+0300

спецоперация на украине

ракеты

турция

атака

украина

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МОСКВА, 12 апр – ПРАЙМ. Российский массированный удар по украинским энергообъектам был оправдан, хоть и нанес значительный ущерб. "Вы снимали на камеру и хвастали всему миру, как атакуете российский военные корабли, так что же теперь плачете", - пишут читатели турецкого издания Haber7.Состоявшаяся накануне атака российских сил на энергетические объекты Украины с использованием ракет и БПЛА вывела из строя крупную электростанцию в Киеве – Трипольскую ТЭС. Ее представитель констатировал, что она полностью разрушена. В Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях повреждены трансформаторные подстанции и объекты электрогенерации.Российский МИД заявил, что нападение стало ответом на попытки противника атаковать российские нефтегазовые и энергетически е объекты с помощью беспилотников.Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что стране необходимы системы ПВО, а не "закрывание глаз и долгие дискуссии".Читатели издания отреагировали на ситуацию однозначно. По их мнению, президент, ставший клоуном, неминуемо приводит страну в подобное состояние. С Украиной покончено, и России следует нанести последний удар, пишут они."В войне не бывает победителей. Вы снимали на камеру и хвастали всему миру, как вы атакуете российские корабли. Теперь не плачьте, когда нападают на вас", - пишет один из комментаторов.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240409/neptun-847207422.html

турция

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ракеты, турция, атака, украина