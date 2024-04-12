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"С Украиной покончено". Турки оценили российский удар возмездия
"С Украиной покончено". Турки оценили российский удар возмездия - 12.04.2024, ПРАЙМ
"С Украиной покончено". Турки оценили российский удар возмездия
Российский массированный удар по украинским энергообъектам был оправдан, хоть и нанес значительный ущерб. "Вы снимали на камеру и хвастали всему миру, как... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T13:45+0300
2024-04-12T13:45+0300
2024-04-12T13:45+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 12 апр – ПРАЙМ. Российский массированный удар по украинским энергообъектам был оправдан, хоть и нанес значительный ущерб. "Вы снимали на камеру и хвастали всему миру, как атакуете российский военные корабли, так что же теперь плачете", - пишут читатели турецкого издания Haber7.Состоявшаяся накануне атака российских сил на энергетические объекты Украины с использованием ракет и БПЛА вывела из строя крупную электростанцию в Киеве – Трипольскую ТЭС. Ее представитель констатировал, что она полностью разрушена. В Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях повреждены трансформаторные подстанции и объекты электрогенерации.Российский МИД заявил, что нападение стало ответом на попытки противника атаковать российские нефтегазовые и энергетически е объекты с помощью беспилотников.Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что стране необходимы системы ПВО, а не "закрывание глаз и долгие дискуссии".Читатели издания отреагировали на ситуацию однозначно. По их мнению, президент, ставший клоуном, неминуемо приводит страну в подобное состояние. С Украиной покончено, и России следует нанести последний удар, пишут они."В войне не бывает победителей. Вы снимали на камеру и хвастали всему миру, как вы атакуете российские корабли. Теперь не плачьте, когда нападают на вас", - пишет один из комментаторов.Полный текст читайте на ИноСМИ
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ракеты, турция, атака, украина
Спецоперация на Украине, ракеты, ТУРЦИЯ, АТАКА, УКРАИНА
"С Украиной покончено". Турки оценили российский удар возмездия
Haber7: Россия совершила атаку возмездия на Украину
МОСКВА, 12 апр – ПРАЙМ.
Российский массированный удар по украинским энергообъектам был оправдан, хоть и нанес значительный ущерб. "Вы снимали на камеру и хвастали всему миру, как атакуете российский военные корабли, так что же теперь плачете", - пишут читатели турецкого издания Haber7
.
Состоявшаяся накануне атака российских сил на энергетические объекты Украины с использованием ракет и БПЛА вывела из строя крупную электростанцию в Киеве – Трипольскую ТЭС. Ее представитель констатировал, что она полностью разрушена. В Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях повреждены трансформаторные подстанции и объекты электрогенерации.
Российский МИД заявил, что нападение стало ответом на попытки противника атаковать российские нефтегазовые и энергетически е объекты с помощью беспилотников.
Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что стране необходимы системы ПВО, а не "закрывание глаз и долгие дискуссии".
Читатели издания отреагировали на ситуацию однозначно. По их мнению, президент, ставший клоуном, неминуемо приводит страну в подобное состояние. С Украиной покончено, и России следует нанести последний удар, пишут они.
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"В войне не бывает победителей. Вы снимали на камеру и хвастали всему миру, как вы атакуете российские корабли. Теперь не плачьте, когда нападают на вас", - пишет один из комментаторов.
Полный текст читайте на ИноСМИ