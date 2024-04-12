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В Британии поддержали идею Макрона отправить войска на Украину - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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В Британии поддержали идею Макрона отправить войска на Украину
В Британии поддержали идею Макрона отправить войска на Украину - 12.04.2024, ПРАЙМ
В Британии поддержали идею Макрона отправить войска на Украину
Бывший заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона направить западный контингент на Украину, об... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T10:36+0300
2024-04-12T11:22+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Бывший заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона направить западный контингент на Украину, об этом он сообщил в беседе с телеканалом Sky News."Нужно быть очень острожным в плане того, как это сделать. Я думаю совершенно определенно, (это не должно быть) рядом с зоной ведения боевых действий. Нужно быть очень осторожным, чтобы не превратить это в войну между Россией и НАТО. Но я думаю, что стоит изучить, что можно сделать.... в плане более отдаленных частей Украины", - сказал он.Хиппи также предложил рассмотреть возможность проведения тренировочных миссий на Украине.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС согласовал поставку ракет на Украину и не исключает возможность отправки войск. Лидеры всех французских политических партий обвинили президента во включении Парижа в конфликт без достаточной консультации с парламентом.В Кремле заявляли, что обратили внимание на позицию Макрона относительно отправки военных на Украину, отметив, что многие страны понимают потенциальную опасность такого действия и прямого вовлечения в конфликт.
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россия, украина, великобритания, новости
РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Новости, Спецоперация на Украине
10:36 12.04.2024 (обновлено: 11:22 12.04.2024)
 
В Британии поддержали идею Макрона отправить войска на Украину

Экс-замминистра Британии: стоит обдумать отправку ВС на Украину, но избегать "войны с РФ"

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Бывший заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона направить западный контингент на Украину, об этом он сообщил в беседе с телеканалом Sky News.
"Нужно быть очень острожным в плане того, как это сделать. Я думаю совершенно определенно, (это не должно быть) рядом с зоной ведения боевых действий. Нужно быть очень осторожным, чтобы не превратить это в войну между Россией и НАТО. Но я думаю, что стоит изучить, что можно сделать.... в плане более отдаленных частей Украины", - сказал он.
Хиппи также предложил рассмотреть возможность проведения тренировочных миссий на Украине.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС согласовал поставку ракет на Украину и не исключает возможность отправки войск. Лидеры всех французских политических партий обвинили президента во включении Парижа в конфликт без достаточной консультации с парламентом.
В Кремле заявляли, что обратили внимание на позицию Макрона относительно отправки военных на Украину, отметив, что многие страны понимают потенциальную опасность такого действия и прямого вовлечения в конфликт.
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