https://1prime.ru/20240412/britain-847325259.html
В Британии поддержали идею Макрона отправить войска на Украину
В Британии поддержали идею Макрона отправить войска на Украину - 12.04.2024, ПРАЙМ
В Британии поддержали идею Макрона отправить войска на Украину
Бывший заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона направить западный контингент на Украину, об... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T10:36+0300
2024-04-12T10:36+0300
2024-04-12T11:22+0300
россия
украина
великобритания
новости
спецоперация на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Бывший заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона направить западный контингент на Украину, об этом он сообщил в беседе с телеканалом Sky News."Нужно быть очень острожным в плане того, как это сделать. Я думаю совершенно определенно, (это не должно быть) рядом с зоной ведения боевых действий. Нужно быть очень осторожным, чтобы не превратить это в войну между Россией и НАТО. Но я думаю, что стоит изучить, что можно сделать.... в плане более отдаленных частей Украины", - сказал он.Хиппи также предложил рассмотреть возможность проведения тренировочных миссий на Украине.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС согласовал поставку ракет на Украину и не исключает возможность отправки войск. Лидеры всех французских политических партий обвинили президента во включении Парижа в конфликт без достаточной консультации с парламентом.В Кремле заявляли, что обратили внимание на позицию Макрона относительно отправки военных на Украину, отметив, что многие страны понимают потенциальную опасность такого действия и прямого вовлечения в конфликт.
https://1prime.ru/20240406/zelenskiy-847145933.html
украина
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_640797d571a217f92f200b248bd1ba07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, великобритания, новости
РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Новости, Спецоперация на Украине
В Британии поддержали идею Макрона отправить войска на Украину
Экс-замминистра Британии: стоит обдумать отправку ВС на Украину, но избегать "войны с РФ"
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ.
Бывший заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона направить западный контингент на Украину, об этом он сообщил
в беседе с телеканалом Sky News.
"Нужно быть очень острожным в плане того, как это сделать. Я думаю совершенно определенно, (это не должно быть) рядом с зоной ведения боевых действий. Нужно быть очень осторожным, чтобы не превратить это в войну между Россией и НАТО. Но я думаю, что стоит изучить, что можно сделать.... в плане более отдаленных частей Украины", - сказал он.
Хиппи также предложил рассмотреть возможность проведения тренировочных миссий на Украине.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС согласовал поставку ракет на Украину и не исключает возможность отправки войск. Лидеры всех французских политических партий обвинили президента во включении Парижа в конфликт без достаточной консультации с парламентом.
В Кремле заявляли, что обратили внимание на позицию Макрона относительно отправки военных на Украину, отметив, что многие страны понимают потенциальную опасность такого действия и прямого вовлечения в конфликт.
Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину