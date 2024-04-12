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Сотрудники МЧС РФ пострадали из-за атаки беспилотника в ДНР

Сотрудники МЧС РФ пострадали из-за атаки беспилотника в ДНР - 12.04.2024, ПРАЙМ

Сотрудники МЧС РФ пострадали из-за атаки беспилотника в ДНР

В ДНР в Никитовском районе Горловки из-за атаки БПЛА пострадали десять сотрудников МЧС России, которые тушили пожар, сообщается в Telegram-канале ведомства. | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T19:21+0300

2024-04-12T19:21+0300

2024-04-12T19:21+0300

происшествия

днр

россия

пожар

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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В ДНР в Никитовском районе Горловки из-за атаки БПЛА пострадали десять сотрудников МЧС России, которые тушили пожар, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. В Никитовском районе Горловки огнеборцы ликвидировали пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета", — говорится в сообщении. Отмечается, что во время тушения сотрудники МЧС России подверглись повторной атаке с БПЛА, они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

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днр, россия, пожар