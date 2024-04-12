Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сотрудники МЧС РФ пострадали из-за атаки беспилотника в ДНР - 12.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240412/dron-847349340.html
Сотрудники МЧС РФ пострадали из-за атаки беспилотника в ДНР
Сотрудники МЧС РФ пострадали из-за атаки беспилотника в ДНР - 12.04.2024, ПРАЙМ
Сотрудники МЧС РФ пострадали из-за атаки беспилотника в ДНР
В ДНР в Никитовском районе Горловки из-за атаки БПЛА пострадали десять сотрудников МЧС России, которые тушили пожар, сообщается в Telegram-канале ведомства. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T19:21+0300
2024-04-12T19:21+0300
происшествия
днр
россия
пожар
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/63/841446311_0:155:3090:1893_1920x0_80_0_0_600a026d41f735e78ac7b6fea998005b.jpg
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В ДНР в Никитовском районе Горловки из-за атаки БПЛА пострадали десять сотрудников МЧС России, которые тушили пожар, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. В Никитовском районе Горловки огнеборцы ликвидировали пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета", — говорится в сообщении. Отмечается, что во время тушения сотрудники МЧС России подверглись повторной атаке с БПЛА, они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/63/841446311_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_99bdc5fd845996c10f0bcf0748efd3f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
днр, россия, пожар
Происшествия, ДНР, РОССИЯ, пожар
19:21 12.04.2024
 
Сотрудники МЧС РФ пострадали из-за атаки беспилотника в ДНР

Сотрудники МЧС РФ пострадали из-за атаки беспилотника в ДНР

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкАвтомобили пожарной службы МЧС РФ
Автомобили пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В ДНР в Никитовском районе Горловки из-за атаки БПЛА пострадали десять сотрудников МЧС России, которые тушили пожар, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России. В Никитовском районе Горловки огнеборцы ликвидировали пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета", — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время тушения сотрудники МЧС России подверглись повторной атаке с БПЛА, они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.
 
ПроисшествияДНРРОССИЯпожар
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала