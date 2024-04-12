https://1prime.ru/20240412/germaniya-847349465.html

Посольство РФ назвало "неудачными" слова Писториуса о конфликте на Украине

Посольство РФ назвало "неудачными" слова Писториуса о конфликте на Украине - 12.04.2024, ПРАЙМ

Посольство РФ назвало "неудачными" слова Писториуса о конфликте на Украине

Посольство России в Германии назвало неудачными параллели, проведенные министром обороны ФРГ Борисом Писториусом между конфликтом на Украине и аннексией... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T19:40+0300

2024-04-12T19:40+0300

2024-04-12T19:42+0300

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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Посольство России в Германии назвало неудачными параллели, проведенные министром обороны ФРГ Борисом Писториусом между конфликтом на Украине и аннексией Чехословакии нацистской Германией. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус провел параллель между украинским конфликтом и аннексией нацисткой Германией территории Чехословакии, заявив, что Россия не остановится на Украине точно так же, как не остановилась Германия под управлением А. Гитлера."Считаем "параллели" министра крайне неудачными. Одной из целей СВО является как раз искоренение неонацизма, бурно проросшего на Украине в последние десятилетия и откровенно поощряемого Западом", — говорится в заявлении посольства, опубликованным в его Telegram-канале. По словам посольства России, Мюнхенский сговор 1938 года, положивший начало поглощению Чехословакии, стал следствием политики умиротворения со стороны западных стран, а сейчас Запад, напротив, кидает все силы и ресурсы на нанесение России "стратегического поражения". Посольство РФ также отмечает, что Россия неоднократно призывала к переговорам, однако именно Запад "настраивал" Украину воевать до последнего, и именно с Запада слышатся призывы "готовиться к войне" с Россией."Разве Россия на уровне высшего военного руководства обсуждает возможность нанесения ударов крылатыми ракетами по объектам европейской гражданской инфраструктуры?" — говорится в заявлении. Посольство выразило надежду, что слова Писториуса были неверно переданы, добавив, что если это так, то Писториус, "видимо, найдёт способ внести ясность".

https://1prime.ru/20240412/germany-847342376.html

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