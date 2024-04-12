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В Гагаузии с 1 мая будут выдавать российские карты "Мир" - 12.04.2024, ПРАЙМ
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В Гагаузии с 1 мая будут выдавать российские карты "Мир"
В Гагаузии с 1 мая будут выдавать российские карты "Мир" - 12.04.2024, ПРАЙМ
В Гагаузии с 1 мая будут выдавать российские карты "Мир"
Власти Гагаузской автономии Молдавии планируют с 1 мая выдавать жителям региона российские банковские карты "Мир", заявила в пятницу глава региона Евгения... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T18:34+0300
2024-04-12T18:46+0300
молдавия
гагаузия
карта "мир"
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КИШИНЕВ, 12 апр — ПРАЙМ. Власти Гагаузской автономии Молдавии планируют с 1 мая выдавать жителям региона российские банковские карты "Мир", заявила в пятницу глава региона Евгения Гуцул.Ранее Гуцул вернулась из России, где у нее состоялись встреча с председателем ПСБ Петром Фрадковым. Стороны подписали соглашение по установлению долгосрочных партнерских отношений и развитию сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Согласно договоренностям, карты российской платежной системы "Мир" будут открыты для 20 тысяч пенсионеров и пяти тысяч работников бюджетной сферы автономного образования."С 1 мая мы планируем выдавать российские банковские карты "Мир" нашим пенсионерам. Это все реализуемо", — сказала Гуцул в эфире гагаузского телеканала GRT.Весной 2023 года в Гагаузии прошли выборы главы автономии, которые выиграла представительница партии "Шор" Евгения Гуцул. Молдaвия назвала эту партию антиконституционной и возбудила уголовные дела в отношении ее лидеров по обвинению в незаконном финансировании. Кроме того, Молдавия инициировала проверки результатов выборов. Инаугурация Гуцул состоялась 19 июля, но никто из представителей власти республики на церемонии не присутствовал. Президент Майя Санду до сих пор не утвердила Гуцул в качестве члена правительства, хотя этого требует молдавское законодательство.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, выступающая за сближение с Россией. Кишинев же взял курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу внешней политики страны. Большинство его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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молдавия, гагаузия, карта "мир"
МОЛДАВИЯ, ГАГАУЗИЯ, карта "Мир"
18:34 12.04.2024 (обновлено: 18:46 12.04.2024)
 
В Гагаузии с 1 мая будут выдавать российские карты "Мир"

Гуцул: российские карты "Мир" будут выдавать в Гагаузии с 1 мая

© РИА Новости . Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарты "Мир" за рубежом
Карты Мир за рубежом - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Игорь Егоров
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КИШИНЕВ, 12 апр — ПРАЙМ. Власти Гагаузской автономии Молдавии планируют с 1 мая выдавать жителям региона российские банковские карты "Мир", заявила в пятницу глава региона Евгения Гуцул.
Ранее Гуцул вернулась из России, где у нее состоялись встреча с председателем ПСБ Петром Фрадковым. Стороны подписали соглашение по установлению долгосрочных партнерских отношений и развитию сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Согласно договоренностям, карты российской платежной системы "Мир" будут открыты для 20 тысяч пенсионеров и пяти тысяч работников бюджетной сферы автономного образования.
"С 1 мая мы планируем выдавать российские банковские карты "Мир" нашим пенсионерам. Это все реализуемо", — сказала Гуцул в эфире гагаузского телеканала GRT.
Весной 2023 года в Гагаузии прошли выборы главы автономии, которые выиграла представительница партии "Шор" Евгения Гуцул. Молдaвия назвала эту партию антиконституционной и возбудила уголовные дела в отношении ее лидеров по обвинению в незаконном финансировании. Кроме того, Молдавия инициировала проверки результатов выборов.
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Инаугурация Гуцул состоялась 19 июля, но никто из представителей власти республики на церемонии не присутствовал. Президент Майя Санду до сих пор не утвердила Гуцул в качестве члена правительства, хотя этого требует молдавское законодательство.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, выступающая за сближение с Россией. Кишинев же взял курс на европейскую интеграцию.
В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу внешней политики страны. Большинство его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
 
МОЛДАВИЯГАГАУЗИЯкарта "Мир"
 
 
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