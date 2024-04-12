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Китай в январе-марте нарастил импорт нефти и газа

Китай в январе-марте нарастил импорт нефти и газа - 12.04.2024, ПРАЙМ

Китай в январе-марте нарастил импорт нефти и газа

Китай за январь-март 2024 года нарастил объемы импорта нефти и природного газа на 0,7% и 22,8% соответственно, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T11:28+0300

2024-04-12T11:28+0300

2024-04-12T11:28+0300

энергетика

китай

нефть

газ

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ПЕКИН, 12 апр - ПРАЙМ. Китай за январь-март 2024 года нарастил объемы импорта нефти и природного газа на 0,7% и 22,8% соответственно, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР. За отчетный период Китай импортировал 137,3 миллиона тонн нефти, в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась в 80,8 миллиарда долларов, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Объем импорта природного газа по итогам первых трех месяцев 2024 года составил 32,7 миллиона тонн (рост на 22,8%) на сумму 16,5 миллиарда долларов (в ценовом выражении произошло снижение на 1,9%). Импорт угля за январь-март составил 115,89 миллиона тонн (рост на 13,9%) и обошелся Китаю в 12,03 миллиарда долларов (в ценовом выражении – снижение на 11,8%). По итогам 2023 года Китай нарастил объемы импорта нефти на 11% - до 564 миллиона тонн, импорт природного газа вырос на 9,9% - до 119,97 миллиона тонн, импорт угля составил 474,41 миллиона тонн (рост на 61,8%).

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китай

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китай, нефть, газ