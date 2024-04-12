https://1prime.ru/20240412/komik-847319513.html

Вступившего в "Азов"** украинского комика ранили в голову

Вступившего в "Азов"** украинского комика ранили в голову - 12.04.2024, ПРАЙМ

Вступившего в "Азов"** украинского комика ранили в голову

Участник украинской "Лиги смеха" Виктор Розовый, отправившийся на передовую, получил в ходе боев тяжелое ранение в голову, сообщила его жена в соцсети... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T07:34+0300

2024-04-12T07:34+0300

2024-04-12T07:49+0300

спецоперация на украине

украина

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg

МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Участник украинской "Лиги смеха" Виктор Розовый, отправившийся на передовую, получил в ходе боев тяжелое ранение в голову, сообщила его жена в соцсети Instagram*.По ее словам, комик был ранен 21 марта.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСейчас Розовый находится в сознании и пытается общаться с родственниками.Ранее комик вступил в националистический полк "Азов"**.* Запрещена в России как экстремистская, принадлежит американской компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России** Запрещенная в России террористическая организация

https://1prime.ru/20240411/vsu-847317449.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу