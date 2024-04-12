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Вступившего в "Азов"** украинского комика ранили в голову - 12.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240412/komik-847319513.html
Вступившего в "Азов"** украинского комика ранили в голову
Вступившего в "Азов"** украинского комика ранили в голову - 12.04.2024, ПРАЙМ
Вступившего в "Азов"** украинского комика ранили в голову
Участник украинской "Лиги смеха" Виктор Розовый, отправившийся на передовую, получил в ходе боев тяжелое ранение в голову, сообщила его жена в соцсети... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T07:34+0300
2024-04-12T07:49+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Участник украинской "Лиги смеха" Виктор Розовый, отправившийся на передовую, получил в ходе боев тяжелое ранение в голову, сообщила его жена в соцсети Instagram*.По ее словам, комик был ранен 21 марта.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСейчас Розовый находится в сознании и пытается общаться с родственниками.Ранее комик вступил в националистический полк "Азов"**.* Запрещена в России как экстремистская, принадлежит американской компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России** Запрещенная в России террористическая организация
https://1prime.ru/20240411/vsu-847317449.html
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
07:34 12.04.2024 (обновлено: 07:49 12.04.2024)
 
Вступившего в "Азов"** украинского комика ранили в голову

Украинского комика, вступившего в ВСУ, в ходе боев тяжело ранили в голову

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Участник украинской "Лиги смеха" Виктор Розовый, отправившийся на передовую, получил в ходе боев тяжелое ранение в голову, сообщила его жена в соцсети Instagram*.
По ее словам, комик был ранен 21 марта.
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Сейчас Розовый находится в сознании и пытается общаться с родственниками.
Ранее комик вступил в националистический полк "Азов"**.
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* Запрещена в России как экстремистская, принадлежит американской компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России
** Запрещенная в России террористическая организация
 
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