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Вступившего в "Азов"** украинского комика ранили в голову
Вступившего в "Азов"** украинского комика ранили в голову - 12.04.2024, ПРАЙМ
Вступившего в "Азов"** украинского комика ранили в голову
Участник украинской "Лиги смеха" Виктор Розовый, отправившийся на передовую, получил в ходе боев тяжелое ранение в голову, сообщила его жена в соцсети... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T07:34+0300
2024-04-12T07:34+0300
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Участник украинской "Лиги смеха" Виктор Розовый, отправившийся на передовую, получил в ходе боев тяжелое ранение в голову, сообщила его жена в соцсети Instagram*.По ее словам, комик был ранен 21 марта.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСейчас Розовый находится в сознании и пытается общаться с родственниками.Ранее комик вступил в националистический полк "Азов"**.* Запрещена в России как экстремистская, принадлежит американской компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России** Запрещенная в России террористическая организация
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
Вступившего в "Азов"** украинского комика ранили в голову
Украинского комика, вступившего в ВСУ, в ходе боев тяжело ранили в голову
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Участник украинской "Лиги смеха" Виктор Розовый, отправившийся на передовую, получил в ходе боев тяжелое ранение в голову, сообщила его жена в соцсети Instagram*.
По ее словам, комик был ранен 21 марта.
Сейчас Розовый находится в сознании и пытается общаться с родственниками.
Ранее комик вступил в националистический полк "Азов"**.
В ВСУ признали, что украинские силы по численности уступают российским
* Запрещена в России как экстремистская, принадлежит американской компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России
** Запрещенная в России террористическая организация