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В ГД внесли проект об ужесточении требований к рекламе кредитов и займов - 12.04.2024, ПРАЙМ
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В ГД внесли проект об ужесточении требований к рекламе кредитов и займов
В ГД внесли проект об ужесточении требований к рекламе кредитов и займов - 12.04.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли проект об ужесточении требований к рекламе кредитов и займов
Группа сенаторов и депутатов во главе с Максимом Топилиным и Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий требования к рекламе кредитов и... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T17:44+0300
2024-04-12T17:44+0300
займы
кредит
госдума
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутатов во главе с Максимом Топилиным и Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий требования к рекламе кредитов и займов, следует из базы данных нижней палаты парламента."Принятие законопроекта направлено на сокращение импульсивно взятых кредитов без надлежащего обдумывания последствий заключения договора кредитования и доступности финансовой нагрузки для заёмщика и его семьи", - сказано в пояснительной записке.Действующая редакция закона "О рекламе" обязывает размещать в рекламе кредита или займа диапазон значений его полной стоимости, если указывается ставка по кредиту или займу. Также в такой рекламе должны быть указаны все условия, определяющие стоимость кредита или займа для заёмщика.Разработчики обращают внимание, что практика применения данных положений сложилась таким образом, что "кредитные организации размещают все необходимые условия в рекламе мелким, нечитаемым шрифтом, который не позволяет потребителю воспринять такую информацию, что вводит его в заблуждение".Законопроект обязывает в рекламе, связанной с предоставлением кредита или займа, призывать к изучению всех его условий и ознакомления с ними на информационном ресурсе кредитора (сайте в интернете, странице в социальной сети). При этом в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность предупреждения "Изучите все условия кредита (займа)" должна составлять не менее трех секунд.В рекламе, распространяемой в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, такое предупреждение должно занимать не менее трех секунд и ему должно быть отведено не менее 5% площади кадра. В рекламе, распространяемой иными способами – не менее 5% рекламной площади (рекламного пространства). "Это позволит потребителям получить все необходимые сведения, при этом ограничит рекламодателей от размещения таких сведений нечитаемым образом", - считают разработчики.Для минимизации влияния рекламы на обращение граждан за кредитами (займами) в рекламе услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, также предлагается указывать предупреждающую фразу "Оценивайте свои финансовые возможности и риски", размером не менее 7% от площади всей рекламы. Продолжительность такой рекламы на радио или телевидении, при кино- и видеообслуживании должна быть не менее пяти секунд.
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займы, кредит, госдума
займы, кредит, Госдума
17:44 12.04.2024
 
В ГД внесли проект об ужесточении требований к рекламе кредитов и займов

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении требований к рекламе кредитов и займов

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВывеска офиса микрозаймов в Москве
Вывеска офиса микрозаймов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутатов во главе с Максимом Топилиным и Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий требования к рекламе кредитов и займов, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Принятие законопроекта направлено на сокращение импульсивно взятых кредитов без надлежащего обдумывания последствий заключения договора кредитования и доступности финансовой нагрузки для заёмщика и его семьи", - сказано в пояснительной записке.
Действующая редакция закона "О рекламе" обязывает размещать в рекламе кредита или займа диапазон значений его полной стоимости, если указывается ставка по кредиту или займу. Также в такой рекламе должны быть указаны все условия, определяющие стоимость кредита или займа для заёмщика.
Разработчики обращают внимание, что практика применения данных положений сложилась таким образом, что "кредитные организации размещают все необходимые условия в рекламе мелким, нечитаемым шрифтом, который не позволяет потребителю воспринять такую информацию, что вводит его в заблуждение".
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Законопроект обязывает в рекламе, связанной с предоставлением кредита или займа, призывать к изучению всех его условий и ознакомления с ними на информационном ресурсе кредитора (сайте в интернете, странице в социальной сети). При этом в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность предупреждения "Изучите все условия кредита (займа)" должна составлять не менее трех секунд.
В рекламе, распространяемой в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, такое предупреждение должно занимать не менее трех секунд и ему должно быть отведено не менее 5% площади кадра. В рекламе, распространяемой иными способами – не менее 5% рекламной площади (рекламного пространства). "Это позволит потребителям получить все необходимые сведения, при этом ограничит рекламодателей от размещения таких сведений нечитаемым образом", - считают разработчики.
Для минимизации влияния рекламы на обращение граждан за кредитами (займами) в рекламе услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, также предлагается указывать предупреждающую фразу "Оценивайте свои финансовые возможности и риски", размером не менее 7% от площади всей рекламы. Продолжительность такой рекламы на радио или телевидении, при кино- и видеообслуживании должна быть не менее пяти секунд.
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