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ЦБ РФ предложил форму для заявления граждан на самозапрет кредита
ЦБ РФ предложил форму для заявления граждан на самозапрет кредита - 12.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ РФ предложил форму для заявления граждан на самозапрет кредита
Банк России предложил форму заявления для граждан о запрете на заключение договоров потребительского кредита или займа, соответствующий проект указания ЦБ РФ... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T15:12+0300
2024-04-12T15:12+0300
2024-04-12T15:12+0300
банк россии
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самозапрет
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Банк России предложил форму заявления для граждан о запрете на заключение договоров потребительского кредита или займа, соответствующий проект указания ЦБ РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Также предлагается и форма о снятии такого запрета. Предусматривается, что в заявлении необходимо будет указывать сведения о документе, удостоверяющем личность. При этом помимо паспорта гражданина РФ, в частности, можно будет указать данные удостоверений личности моряка, беженца, вынужденного переселенца, свидетельства о предоставлении временного убежища на территории России, паспорта иностранного гражданина. Наряду с другими сведениями необходимо будет указать в заявлении двенадцатизначный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). В заявлении можно будет выбрать как полный запрет на заключение договоров кредита, так и частичный, например, на заключение договоров потребительского займа кредитными, микрофинансовыми организациями любым способом или только дистанционно. Закон о праве россиян устанавливать самозапрет на кредиты и займы был подписан президентом РФ в конце февраля текущего года. Согласно документу, с 1 марта 2025 года любой россиянин сможет установить в кредитной истории запрет на заключение с банками и МФО договоров на выдачу потребительских кредитов или займов. При этом такая опция будет недоступна при ипотечных и автокредитах, а также образовательных кредитах с государственной поддержкой. Чтобы установить или снять запрет, можно бесплатно любое количество раз подать заявление в квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ) через "Госуслуги" или МФЦ независимо от места жительства или пребывания.
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россия, банк россии, самозапрет
Банк России, РОССИЯ, Банк России, самозапрет
ЦБ РФ предложил форму для заявления граждан на самозапрет кредита
Банк России предложил форму для заявления граждан на самозапрет кредита
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Банк России предложил форму заявления для граждан о запрете на заключение договоров потребительского кредита или займа, соответствующий проект указания ЦБ РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Также предлагается и форма о снятии такого запрета.
Предусматривается, что в заявлении необходимо будет указывать сведения о документе, удостоверяющем личность. При этом помимо паспорта гражданина РФ, в частности, можно будет указать данные удостоверений личности моряка, беженца, вынужденного переселенца, свидетельства о предоставлении временного убежища на территории России, паспорта иностранного гражданина. Наряду с другими сведениями необходимо будет указать в заявлении двенадцатизначный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
В заявлении можно будет выбрать как полный запрет на заключение договоров кредита, так и частичный, например, на заключение договоров потребительского займа кредитными, микрофинансовыми организациями любым способом или только дистанционно.
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Закон о праве россиян устанавливать самозапрет на кредиты и займы был подписан президентом РФ в конце февраля текущего года. Согласно документу, с 1 марта 2025 года любой россиянин сможет установить в кредитной истории запрет на заключение с банками и МФО договоров на выдачу потребительских кредитов или займов. При этом такая опция будет недоступна при ипотечных и автокредитах, а также образовательных кредитах с государственной поддержкой.
Чтобы установить или снять запрет, можно бесплатно любое количество раз подать заявление в квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ) через "Госуслуги" или МФЦ независимо от места жительства или пребывания.