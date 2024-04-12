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ЦБ РФ предложил форму для заявления граждан на самозапрет кредита

ЦБ РФ предложил форму для заявления граждан на самозапрет кредита - 12.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ РФ предложил форму для заявления граждан на самозапрет кредита

Банк России предложил форму заявления для граждан о запрете на заключение договоров потребительского кредита или займа, соответствующий проект указания ЦБ РФ... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T15:12+0300

2024-04-12T15:12+0300

2024-04-12T15:12+0300

банк россии

россия

банк россии

самозапрет

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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Банк России предложил форму заявления для граждан о запрете на заключение договоров потребительского кредита или займа, соответствующий проект указания ЦБ РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Также предлагается и форма о снятии такого запрета. Предусматривается, что в заявлении необходимо будет указывать сведения о документе, удостоверяющем личность. При этом помимо паспорта гражданина РФ, в частности, можно будет указать данные удостоверений личности моряка, беженца, вынужденного переселенца, свидетельства о предоставлении временного убежища на территории России, паспорта иностранного гражданина. Наряду с другими сведениями необходимо будет указать в заявлении двенадцатизначный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). В заявлении можно будет выбрать как полный запрет на заключение договоров кредита, так и частичный, например, на заключение договоров потребительского займа кредитными, микрофинансовыми организациями любым способом или только дистанционно. Закон о праве россиян устанавливать самозапрет на кредиты и займы был подписан президентом РФ в конце февраля текущего года. Согласно документу, с 1 марта 2025 года любой россиянин сможет установить в кредитной истории запрет на заключение с банками и МФО договоров на выдачу потребительских кредитов или займов. При этом такая опция будет недоступна при ипотечных и автокредитах, а также образовательных кредитах с государственной поддержкой. Чтобы установить или снять запрет, можно бесплатно любое количество раз подать заявление в квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ) через "Госуслуги" или МФЦ независимо от места жительства или пребывания.

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