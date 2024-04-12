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ЦБ РФ предложил форму для заявления граждан на самозапрет кредита - 12.04.2024, ПРАЙМ
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ЦБ РФ предложил форму для заявления граждан на самозапрет кредита
ЦБ РФ предложил форму для заявления граждан на самозапрет кредита - 12.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ РФ предложил форму для заявления граждан на самозапрет кредита
Банк России предложил форму заявления для граждан о запрете на заключение договоров потребительского кредита или займа, соответствующий проект указания ЦБ РФ... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T15:12+0300
2024-04-12T15:12+0300
банк россии
россия
банк россии
самозапрет
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Банк России предложил форму заявления для граждан о запрете на заключение договоров потребительского кредита или займа, соответствующий проект указания ЦБ РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Также предлагается и форма о снятии такого запрета. Предусматривается, что в заявлении необходимо будет указывать сведения о документе, удостоверяющем личность. При этом помимо паспорта гражданина РФ, в частности, можно будет указать данные удостоверений личности моряка, беженца, вынужденного переселенца, свидетельства о предоставлении временного убежища на территории России, паспорта иностранного гражданина. Наряду с другими сведениями необходимо будет указать в заявлении двенадцатизначный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). В заявлении можно будет выбрать как полный запрет на заключение договоров кредита, так и частичный, например, на заключение договоров потребительского займа кредитными, микрофинансовыми организациями любым способом или только дистанционно. Закон о праве россиян устанавливать самозапрет на кредиты и займы был подписан президентом РФ в конце февраля текущего года. Согласно документу, с 1 марта 2025 года любой россиянин сможет установить в кредитной истории запрет на заключение с банками и МФО договоров на выдачу потребительских кредитов или займов. При этом такая опция будет недоступна при ипотечных и автокредитах, а также образовательных кредитах с государственной поддержкой. Чтобы установить или снять запрет, можно бесплатно любое количество раз подать заявление в квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ) через "Госуслуги" или МФЦ независимо от места жительства или пребывания.
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россия, банк россии, самозапрет
Банк России, РОССИЯ, Банк России, самозапрет
15:12 12.04.2024
 
ЦБ РФ предложил форму для заявления граждан на самозапрет кредита

Банк России предложил форму для заявления граждан на самозапрет кредита

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Банк России предложил форму заявления для граждан о запрете на заключение договоров потребительского кредита или займа, соответствующий проект указания ЦБ РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Также предлагается и форма о снятии такого запрета.
Предусматривается, что в заявлении необходимо будет указывать сведения о документе, удостоверяющем личность. При этом помимо паспорта гражданина РФ, в частности, можно будет указать данные удостоверений личности моряка, беженца, вынужденного переселенца, свидетельства о предоставлении временного убежища на территории России, паспорта иностранного гражданина. Наряду с другими сведениями необходимо будет указать в заявлении двенадцатизначный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
В заявлении можно будет выбрать как полный запрет на заключение договоров кредита, так и частичный, например, на заключение договоров потребительского займа кредитными, микрофинансовыми организациями любым способом или только дистанционно.
Сочи - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
Депутат ГД объяснил необходимость самозапрета на сделки с недвижимостью
19 марта, 13:28
Закон о праве россиян устанавливать самозапрет на кредиты и займы был подписан президентом РФ в конце февраля текущего года. Согласно документу, с 1 марта 2025 года любой россиянин сможет установить в кредитной истории запрет на заключение с банками и МФО договоров на выдачу потребительских кредитов или займов. При этом такая опция будет недоступна при ипотечных и автокредитах, а также образовательных кредитах с государственной поддержкой.
Чтобы установить или снять запрет, можно бесплатно любое количество раз подать заявление в квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ) через "Госуслуги" или МФЦ независимо от места жительства или пребывания.
 
Банк РоссииРОССИЯБанк Россиисамозапрет
 
 
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