https://1prime.ru/20240412/lukashenko-847339181.html
Минск и Москва никогда не обсуждали "захват" Европы, заявил Лукашенко
Минск и Москва никогда не обсуждали "захват" Европы, заявил Лукашенко - 12.04.2024, ПРАЙМ
Минск и Москва никогда не обсуждали "захват" Европы, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва никогда не обсуждали вопрос о якобы захвате Европы. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T14:46+0300
2024-04-12T14:46+0300
2024-04-12T14:46+0300
спецоперация на украине
украина
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847337458_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_a24531959d3d0189c4b4ef4732231086.jpg
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва никогда не обсуждали вопрос о якобы захвате Европы. "Они (французы – ред.) нас пытаются с Путиным запугать, что Белоруссия вступит в войну и прочее. Это из той оперы, что мы с Путиным завтра хотим захватить Европу. Ну, для начала Польшу и Прибалтику. Это правда? … Это ложь полная. Мы никогда даже не обсуждали этот вопрос", — заявил Лукашенко. Видео общения Лукашенко со СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.Глава Белоруссии подчеркнул, что Киеву стоит понять, что в ответ на "заброску дронов" в Россию, ответ "прилетит" в десятикратном размере.Ранее 12 апреля губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ атаковали область более 70 раз за сутки. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://1prime.ru/20240412/frantsiya-847337085.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847337458_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_d633be9c809a835d85a921a2115585f2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, александр лукашенко
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Александр Лукашенко
Минск и Москва никогда не обсуждали "захват" Европы, заявил Лукашенко
Лукашенко: Москва и Минск никогда не обсуждали вопрос о якобы захвате Европы
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва никогда не обсуждали вопрос о якобы захвате Европы.
"Они (французы – ред.) нас пытаются с Путиным запугать, что Белоруссия вступит в войну и прочее. Это из той оперы, что мы с Путиным завтра хотим захватить Европу. Ну, для начала Польшу и Прибалтику. Это правда? … Это ложь полная. Мы никогда даже не обсуждали этот вопрос", — заявил Лукашенко.
Видео общения Лукашенко со СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Глава Белоруссии подчеркнул, что Киеву стоит понять, что в ответ на "заброску дронов" в Россию, ответ "прилетит" в десятикратном размере.
Лукашенко заявил, что Франция "не полезет" защищать Украину
Ранее 12 апреля губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ атаковали область более 70 раз за сутки.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.