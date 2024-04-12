https://1prime.ru/20240412/lukashenko-847339181.html

Минск и Москва никогда не обсуждали "захват" Европы, заявил Лукашенко

Минск и Москва никогда не обсуждали "захват" Европы, заявил Лукашенко - 12.04.2024, ПРАЙМ

Минск и Москва никогда не обсуждали "захват" Европы, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва никогда не обсуждали вопрос о якобы захвате Европы. | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T14:46+0300

2024-04-12T14:46+0300

2024-04-12T14:46+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва никогда не обсуждали вопрос о якобы захвате Европы. "Они (французы – ред.) нас пытаются с Путиным запугать, что Белоруссия вступит в войну и прочее. Это из той оперы, что мы с Путиным завтра хотим захватить Европу. Ну, для начала Польшу и Прибалтику. Это правда? … Это ложь полная. Мы никогда даже не обсуждали этот вопрос", — заявил Лукашенко. Видео общения Лукашенко со СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.Глава Белоруссии подчеркнул, что Киеву стоит понять, что в ответ на "заброску дронов" в Россию, ответ "прилетит" в десятикратном размере.Ранее 12 апреля губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ атаковали область более 70 раз за сутки. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

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украина, александр лукашенко