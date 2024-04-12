Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко предупредил Киев об ответе на "заброску" дронов в Россию - 12.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240412/lukashenko-847339764.html
Лукашенко предупредил Киев об ответе на "заброску" дронов в Россию
Лукашенко предупредил Киев об ответе на "заброску" дронов в Россию - 12.04.2024, ПРАЙМ
Лукашенко предупредил Киев об ответе на "заброску" дронов в Россию
В ответ на "заброску" Украиной дронов в Россию, ответ последует в "десятикратном размере", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T14:54+0300
2024-04-12T15:04+0300
спецоперация на украине
украина
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847337481_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_eeee48cc67d4d314492b1a19f9a39471.jpg
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В ответ на "заброску" Украиной дронов в Россию, ответ последует в "десятикратном размере", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Украинцы должны понимать, что, если они будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в десятикратном размере", — сказал Лукашенко журналистам.Лукашенко также заявил, что и Белоруссия жестко ответит на любые провокации со стороны Украины в отношении НПЗ республики.Ранее 12 апреля губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ атаковали область более 70 раз за сутки.В Белгородской области с 11 апреля 2022 года введен высокий уровень террористической опасности из-за обострения ситуации на всей протяженности украинско-российской границы. Протяженность границы с Украиной — 350 км.
https://1prime.ru/20240409/lukashenko-847224041.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847337481_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_801fcba5beb172652475a225954c119a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, александр лукашенко
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Александр Лукашенко
14:54 12.04.2024 (обновлено: 15:04 12.04.2024)
 
Лукашенко предупредил Киев об ответе на "заброску" дронов в Россию

Лукашенко: ответ Киеву на заброску дронов в Россию последует немедленно

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В ответ на "заброску" Украиной дронов в Россию, ответ последует в "десятикратном размере", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Украинцы должны понимать, что, если они будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в десятикратном размере", — сказал Лукашенко журналистам.
Лукашенко также заявил, что и Белоруссия жестко ответит на любые провокации со стороны Украины в отношении НПЗ республики.
Ранее 12 апреля губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ атаковали область более 70 раз за сутки.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года введен высокий уровень террористической опасности из-за обострения ситуации на всей протяженности украинско-российской границы. Протяженность границы с Украиной — 350 км.
Заседание ВЕЭС под председательством президента РФ В. Путина - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
"Прощения не будет". Лукашенко сделал предупреждение коррупционерам
9 апреля, 13:27
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНААлександр Лукашенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала