https://1prime.ru/20240412/lukashenko-847339764.html

Лукашенко предупредил Киев об ответе на "заброску" дронов в Россию

Лукашенко предупредил Киев об ответе на "заброску" дронов в Россию - 12.04.2024, ПРАЙМ

Лукашенко предупредил Киев об ответе на "заброску" дронов в Россию

В ответ на "заброску" Украиной дронов в Россию, ответ последует в "десятикратном размере", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T14:54+0300

2024-04-12T14:54+0300

2024-04-12T15:04+0300

спецоперация на украине

украина

александр лукашенко

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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В ответ на "заброску" Украиной дронов в Россию, ответ последует в "десятикратном размере", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Украинцы должны понимать, что, если они будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в десятикратном размере", — сказал Лукашенко журналистам.Лукашенко также заявил, что и Белоруссия жестко ответит на любые провокации со стороны Украины в отношении НПЗ республики.Ранее 12 апреля губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ атаковали область более 70 раз за сутки.В Белгородской области с 11 апреля 2022 года введен высокий уровень террористической опасности из-за обострения ситуации на всей протяженности украинско-российской границы. Протяженность границы с Украиной — 350 км.

https://1prime.ru/20240409/lukashenko-847224041.html

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украина, александр лукашенко