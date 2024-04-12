https://1prime.ru/20240412/lukashenko-847339764.html
Лукашенко предупредил Киев об ответе на "заброску" дронов в Россию
Лукашенко предупредил Киев об ответе на "заброску" дронов в Россию - 12.04.2024, ПРАЙМ
Лукашенко предупредил Киев об ответе на "заброску" дронов в Россию
В ответ на "заброску" Украиной дронов в Россию, ответ последует в "десятикратном размере", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T14:54+0300
2024-04-12T14:54+0300
2024-04-12T15:04+0300
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В ответ на "заброску" Украиной дронов в Россию, ответ последует в "десятикратном размере", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Украинцы должны понимать, что, если они будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в десятикратном размере", — сказал Лукашенко журналистам.Лукашенко также заявил, что и Белоруссия жестко ответит на любые провокации со стороны Украины в отношении НПЗ республики.Ранее 12 апреля губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ атаковали область более 70 раз за сутки.В Белгородской области с 11 апреля 2022 года введен высокий уровень террористической опасности из-за обострения ситуации на всей протяженности украинско-российской границы. Протяженность границы с Украиной — 350 км.
https://1prime.ru/20240409/lukashenko-847224041.html
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украина, александр лукашенко
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Александр Лукашенко
Лукашенко предупредил Киев об ответе на "заброску" дронов в Россию
Лукашенко: ответ Киеву на заброску дронов в Россию последует немедленно
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В ответ на "заброску" Украиной дронов в Россию, ответ последует в "десятикратном размере", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Украинцы должны понимать, что, если они будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в десятикратном размере", — сказал Лукашенко журналистам.
Лукашенко также заявил, что и Белоруссия жестко ответит на любые провокации со стороны Украины в отношении НПЗ республики.
Ранее 12 апреля губернатор Белгородской области заявил, что ВСУ атаковали область более 70 раз за сутки.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года введен высокий уровень террористической опасности из-за обострения ситуации на всей протяженности украинско-российской границы. Протяженность границы с Украиной — 350 км.
"Прощения не будет". Лукашенко сделал предупреждение коррупционерам