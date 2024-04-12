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В МЭА оценили рост добычи нефти странами ОПЕК+ в марте

В МЭА оценили рост добычи нефти странами ОПЕК+ в марте - 12.04.2024, ПРАЙМ

В МЭА оценили рост добычи нефти странами ОПЕК+ в марте

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в марте нарастили добычу на 50 тысяч баррелей в сутки по сравнению с февралем, до 34,82 миллиона баррелей в сутки,... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T11:03+0300

2024-04-12T11:03+0300

2024-04-12T11:03+0300

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в марте нарастили добычу на 50 тысяч баррелей в сутки по сравнению с февралем, до 34,82 миллиона баррелей в сутки, превысили объявленные обязательства по сокращению добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно приложенным таблицам, 18 стран-участниц альянса, у которых есть квоты, добывали в марте 34,82 миллиона баррелей в сутки. В феврале их добыча составляла 34,77 миллиона баррелей. Таким образом, за месяц она выросла на 50 тысяч баррелей в сутки. "Добыча в 18 странах, на которые распространяются квоты, была на 500 тысяч баррелей в сутки выше предполагаемого потолка в 34,3 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. МЭА уточняет, что предельным уровнем считает все объявленные обязательства по сокращению добычи, в том числе "добровольные". По оценке МЭА, в марте добыча нефти всех 22 участников ОПЕК+ выросла примерно на 80 тысяч баррелей в сутки, до 41,7 миллиона баррелей в сутки. На встрече мониторингового комитета ОПЕК+ 3 апреля отмечалось, что ряд стран в начале года столкнулись с превышением уровней добычи, которые взяли обязательство на себя соблюдать. По данным МЭА, лидером по "перепроизводству" нефти стали ОАЭ, которые добывали на 310 тысяч баррелей в сутки больше, чем планировали. Также превысили свои обязательства Ирак (+260 тысяч баррелей в сутки), Казахстан (+160 тысяч), Габон (+70 тысяч), Кувейт (+60 тысяч) и Саудовская Аравия (+40 тысяч). Квоты на добычу нефти ОПЕК+ без учета покинувшей альянс Анголы, с начала 2024 года снизились примерно на 1 миллион баррелей в сутки. Теперь общий предельный уровень составляет 39,425 миллиона баррелей в сутки, не считая показателей нового участника - Бразилии, которые, по оценкам экспертов, составляют почти 3 миллиона баррелей в сутки. Квоты на добычу нефти ОПЕК+, без учета покинувшей альянс Анголы, с начала 2024 года снизились примерно на 1 миллион баррелей в сутки. Теперь общий предельный уровень составляет 39,425 миллиона баррелей в сутки, не считая показателей нового участника - Бразилии, которые, по оценкам экспертов, составляют почти 3 миллиона баррелей в сутки, а также не участвующих в соглашении членов ОПЕК - Венесуэлы, Ирана и Ливии. Кроме того, участники альянса в течение всего 2024 года продолжают добровольные сокращения добычи сверх квот суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, из которых по 500 тысяч приходится на Россию и Саудовскую Аравию. Вдобавок к этому, пока до конца второго квартала, Саудовская Аравия сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Россия в апреле-июне сокращает экспорт и добычу нефти суммарно на 471 тысячу баррелей. Ряд других участников альянса до конца июня дополнительно сокращают добычу на 700 тысяч баррелей в сутки.

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