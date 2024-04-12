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Минсельхоз одобрил льготные краткосрочные кредиты АПК

Минсельхоз одобрил льготные краткосрочные кредиты АПК - 12.04.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз одобрил льготные краткосрочные кредиты АПК

Минсельхоз РФ в этом году уже одобрил льготные краткосрочные кредиты аграриям на сумму 245 миллиардов рублей, в целом доведены до получателей пока более 26%... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T15:08+0300

2024-04-12T15:08+0300

2024-04-12T15:30+0300

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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ в этом году уже одобрил льготные краткосрочные кредиты аграриям на сумму 245 миллиардов рублей, в целом доведены до получателей пока более 26% субсидий, сообщила журналистам замглавы ведомства Елена Фастова. "Льготное кредитование — наиболее востребованная поддержка со стороны производителей, в этом году у нас впервые самая большая цифра за время действия этого механизма — 219 миллиардов (рублей субсидий — прим. ред.) выделено на льготное кредитование, в предыдущем году это был 201 миллиард. Мы открыли финансирование, уже 245 миллиардов (рублей краткосрочных — прим. ред.) кредитов одобрено", — сказала она. Программа льготного кредитования для аграриев была запущена в 2017 году. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный (до 2 лет) или инвестиционный (до 15 лет) кредит по льготной (субсидируемой) ставке. Замминистра напомнила, что продолжается выдача новых кредитов, и ранее правительство выделило дополнительно 5 миллиардов рублей на новые инвестиционные кредиты. "Поэтому, несмотря на высокую ... ставку Центробанка, 16%, мы сохраняем льготную (ставку — прим. ред.) для сельхозтоваропроизводителей до 10% — это короткие кредиты, инвестиционные кредиты и для малых форм хозяйствования — до 6-8%", — сказала она. Фастова отметила, что в этом году на финансирование всех отраслей АПК выделено 538 миллиардов рублей — на уровне прошлого года (в 2023 году было выделено 540 миллиардов рублей). Она отметила, что наибольшее количество средств направляется на льготное кредитование, увеличена поддержка малых форм хозяйствования, а также лизинга сельхозтехники — пока до 7,3 миллиарда рублей. "Мы в ближайшее время планируем еще добавить 1 миллиард рублей, поэтому на лизинг в этом году на 2 миллиарда будет увеличено финансирование", — пояснила она. Кроме того, Фастова напомнила, что рентабельность сельского хозяйства за 2023 год составила 19%, при этом рентабельность растениеводства снизилась по сравнению с 2022 годом — до 26% с 30%. "Мы понимаем, высокий урожай давит на цены. Цены у нас сегодня пока невысокие на зерновые, поэтому рентабельность сохраняется по зерновым на уровне 17%. Но есть такие культуры, как масличные, соя, рапс, по ним сохраняется неплохой уровень рентабельности", — отметила замминистра, подчеркнув, что рентабельность животноводства в прошлом году, напротив, выросла — до 17% "за счет того, что корма подешевели". Комментируя вопрос доведения субсидий до аграриев (к 1 мая Минсельхоз должен довести 50% субсидий), Фастова отметила, что "на сегодняшний момент доведено в целом по всем субсидиям до сельхозтоваропроизводителей более 26%, наша основная флагманская субсидия — единая — по ней доведено уже 52%".

https://1prime.ru/20240312/sakhar-846229473.html

https://1prime.ru/20240326/minselkhoz-846714930.html

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минсельхоз, россия, апк, льготное кредитование апк, кредит