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В Мали выразили желание использовать карты "Мир"
В Мали выразили желание использовать карты "Мир" - 12.04.2024, ПРАЙМ
В Мали выразили желание использовать карты "Мир"
В Мали хотели бы использовать карты российской платежной системы "Мир", заявил РИА Новости генеральный контролер государственных услуг африканской республики... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T06:45+0300
2024-04-12T06:45+0300
2024-04-12T06:45+0300
экономика
мали
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. В Мали хотели бы использовать карты российской платежной системы "Мир", заявил РИА Новости генеральный контролер государственных услуг африканской республики Бадра Алу Кулибали.По его словам, в Бамако желают развивать уже достигнутый уровень сотрудничества с Россией."Конечно. Мы ждем этого с нетерпением. Мы хотим этого, потому что сотрудничество между нашими странами уже достигло значительного уровня. Мы желаем его развивать", - сказал Кулибали, отвечая на соответствующий вопрос. Карты российской платежной системы "Мир" принимают в настоящее время банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к системе проявляют также Венесуэла, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Маврикий, Мьянма, Нигерия, Таиланд и Эфиопия.
https://1prime.ru/20240409/kartymir-847219382.html
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мали, карта "мир"
Экономика, МАЛИ, карта "Мир"
В Мали выразили желание использовать карты "Мир"
Малийский чиновник заявил, что в стране хотели бы использовать карты системы "Мир"
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. В Мали хотели бы использовать карты российской платежной системы "Мир", заявил РИА Новости генеральный контролер государственных услуг африканской республики Бадра Алу Кулибали.
По его словам, в Бамако желают развивать уже достигнутый уровень сотрудничества с Россией.
"Конечно. Мы ждем этого с нетерпением. Мы хотим этого, потому что сотрудничество между нашими странами уже достигло значительного уровня. Мы желаем его развивать", - сказал Кулибали, отвечая на соответствующий вопрос.
В Госдуме призвали Центробанк вмешаться в ситуацию с картами "Мир" в СНГ
Карты российской платежной системы "Мир" принимают в настоящее время банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к системе проявляют также Венесуэла, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Маврикий, Мьянма, Нигерия, Таиланд и Эфиопия.