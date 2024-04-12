https://1prime.ru/20240412/mir-847326931.html

МЭА сохранило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году

МЭА сохранило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году - 12.04.2024, ПРАЙМ

МЭА сохранило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: по-прежнему ожидает ее роста почти на 800 тысяч баррелей... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T11:04+0300

2024-04-12T11:04+0300

2024-04-12T11:04+0300

энергетика

нефть

мир

мэа

https://cdnn.1prime.ru/img/83135/09/831350973_0:131:3153:1904_1920x0_80_0_0_8e619a4c27738a38fe3157f263c0f7ab.jpg

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: по-прежнему ожидает ее роста почти на 800 тысяч баррелей в сутки, до 102,9 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "В 2024 году прогнозируется рост мировой добычи на 770 тысяч баррелей в сутки, до 102,9 миллиона баррелей в сутки", - говорится в апрельском докладе МЭА. Аналогичный прогноз МЭА давало в марте. При этом двумя месяцами ранее агентство прогнозировало, что добыча нефти в мире в 2024 году вырастет на 1,7 миллиона баррелей в сутки - до 103,8 миллиона баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20240411/opek-847304856.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мир, мэа