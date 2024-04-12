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МЭА сохранило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году - 12.04.2024, ПРАЙМ
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МЭА сохранило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году
МЭА сохранило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году - 12.04.2024, ПРАЙМ
МЭА сохранило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: по-прежнему ожидает ее роста почти на 800 тысяч баррелей... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T11:04+0300
2024-04-12T11:04+0300
энергетика
нефть
мир
мэа
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: по-прежнему ожидает ее роста почти на 800 тысяч баррелей в сутки, до 102,9 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "В 2024 году прогнозируется рост мировой добычи на 770 тысяч баррелей в сутки, до 102,9 миллиона баррелей в сутки", - говорится в апрельском докладе МЭА. Аналогичный прогноз МЭА давало в марте. При этом двумя месяцами ранее агентство прогнозировало, что добыча нефти в мире в 2024 году вырастет на 1,7 миллиона баррелей в сутки - до 103,8 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, мир, мэа
Энергетика, Нефть, МИР, МЭА
11:04 12.04.2024
 
МЭА сохранило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году

МЭА: добыча нефти в мире в 2024 году составит 102,9 миллиона баррелей в сутки

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: по-прежнему ожидает ее роста почти на 800 тысяч баррелей в сутки, до 102,9 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
"В 2024 году прогнозируется рост мировой добычи на 770 тысяч баррелей в сутки, до 102,9 миллиона баррелей в сутки", - говорится в апрельском докладе МЭА.
Аналогичный прогноз МЭА давало в марте. При этом двумя месяцами ранее агентство прогнозировало, что добыча нефти в мире в 2024 году вырастет на 1,7 миллиона баррелей в сутки - до 103,8 миллиона баррелей в сутки.
ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
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Вчера, 15:23
 
ЭнергетикаНефтьМИРМЭА
 
 
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