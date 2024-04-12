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МЭА отметило снижение запасов нефти в странах ОЭСР

МЭА отметило снижение запасов нефти в странах ОЭСР - 12.04.2024, ПРАЙМ

МЭА отметило снижение запасов нефти в странах ОЭСР

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в феврале снизились на 7,6 миллиона баррелей, составив 2,773 миллиарда баррелей, и были на 65,1... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T11:01+0300

2024-04-12T11:01+0300

2024-04-12T11:02+0300

энергетика

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в феврале снизились на 7,6 миллиона баррелей, составив 2,773 миллиарда баррелей, и были на 65,1 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов – ред.) в ОЭСР в феврале сократились на 7,6 миллиона баррелей… Составив 2,773 миллиарда баррелей, они оказались на 65,1 миллиона баррелей ниже среднего уровня 2019–2023 годов", – указывает МЭА в докладе. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

https://1prime.ru/20240411/oil-847304621.html

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мэа, нефть, оэср