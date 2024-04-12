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МЭА: у России во II квартале выпадет 9,6-11,5 процента нефтепереработки

МЭА: у России во II квартале выпадет 9,6-11,5 процента нефтепереработки - 12.04.2024, ПРАЙМ

МЭА: у России во II квартале выпадет 9,6-11,5 процента нефтепереработки

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что у России во втором квартале из-за повреждения ряда НПЗ украинскими беспилотниками выпадет 500-600... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T11:19+0300

2024-04-12T11:19+0300

2024-04-12T11:19+0300

энергетика

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что у России во втором квартале из-за повреждения ряда НПЗ украинскими беспилотниками выпадет 500-600 тысяч баррелей в сутки нефтепереработки от базового прогноза в 5,2 миллиона баррелей в сутки, то есть 9,6-11,5% объемов, следует из его ежемесячного доклада. "По нашим оценкам, при базовом прогнозе среднего объема поставок нефти на переработку в 5,2 миллиона баррелей в сутки во втором квартале 2024 года, за квартал может быть потеряно около 500-600 тысяч баррелей переработки нефти в сутки в целом, без учета компенсирующих мощностей. Остановка этих НПЗ или установок на ремонт на срок от четырех до восьми недель может означать значительную потерю поставок дизельного топлива и нафты на международные рынки", - говорится в докладе. Однако агентство отмечает, что определить влияние атак ВСУ на нефтеперерабатывающие мощности нелегко из-за отсутствия официальных данных, а также неопределенности со сроками ремонтов. Украинские БПЛА в марте атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.

https://1prime.ru/20240410/udary-847283315.html

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нпз, россия, мэа, нефть