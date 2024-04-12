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МЭА сообщило о росте экспорта российской нефти
МЭА сообщило о росте экспорта российской нефти - 12.04.2024, ПРАЙМ
МЭА сообщило о росте экспорта российской нефти
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в марте экспортировала нефти на 390 тысяч баррелей в сутки больше, чем в феврале - порядка 5,08 | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T11:03+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в марте экспортировала нефти на 390 тысяч баррелей в сутки больше, чем в феврале - порядка 5,08 миллиона баррелей в сутки, при этом ее поставки нефтепродуктов снизились на 180 тысяч баррелей в сутки, до 2,76 миллиона баррелей в сутки, на фоне ремонтов НПЗ, следует из ежемесячного доклада агентства. "Имеющиеся данные по торговле и отслеживанию танкеров за март показывают, что экспорт российской нефти вырос почти на 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как поставки основных продуктов упали почти на 200 тысяч баррелей в сутки. Это связано с неоднократными украинскими атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы и ремонтными работами", - говорится в докладе. Согласно данным МЭА, нефтяной экспорт в целом вырос в марте на 200 тысяч баррелей в сутки, составив 7,84 миллиона баррелей в сутки. Из них на нефть приходится 5,08 миллиона баррелей в сутки, что на 390 тысяч баррелей выше, чем в феврале. Экспорт же нефтепродуктов составил 2,76 миллиона баррелей в сутки, снизившись на 180 тысяч баррелей в сутки к прошлому месяцу. Также агентство отмечает, что цены на российскую нефть в среднем выросли в марте на 1,8 доллара за баррель благодаря "сильному мировому рынку нефти, устойчивому спросу" и несмотря на ужесточение санкций со стороны минфина США. Россия в марте минувшего года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращала с августа 2023 года нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составлял 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия сокращала экспорт на 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч - нефть, а 200 тысяч - нефтепродукты. Россия в марте этого года продлила добровольные сокращения поставок нефти на второй квартал. В апреле-июне она суммарно снижает добычу и экспорт на 471 тысячу баррелей в сутки, при этом пропорция будет различаться, за счет чего к июню страна перейдет только к сокращению добычи. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что РФ в июне достигнет уровня нефтедобычи в 9 миллионов баррелей в сутки. Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
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мэа, россия, нефть, новости
Энергетика, МЭА, РОССИЯ, Нефть, Новости
МЭА сообщило о росте экспорта российской нефти
МЭА считает, что экспорт нефти из России вырос в марте почти на 400 тыс б/с
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в марте экспортировала нефти на 390 тысяч баррелей в сутки больше, чем в феврале - порядка 5,08 миллиона баррелей в сутки, при этом ее поставки нефтепродуктов снизились на 180 тысяч баррелей в сутки, до 2,76 миллиона баррелей в сутки, на фоне ремонтов НПЗ, следует из ежемесячного доклада агентства.
"Имеющиеся данные по торговле и отслеживанию танкеров за март показывают, что экспорт российской нефти вырос почти на 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как поставки основных продуктов упали почти на 200 тысяч баррелей в сутки. Это связано с неоднократными украинскими атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы и ремонтными работами", - говорится в докладе.
Согласно данным МЭА, нефтяной экспорт в целом вырос в марте на 200 тысяч баррелей в сутки, составив 7,84 миллиона баррелей в сутки. Из них на нефть приходится 5,08 миллиона баррелей в сутки, что на 390 тысяч баррелей выше, чем в феврале. Экспорт же нефтепродуктов составил 2,76 миллиона баррелей в сутки, снизившись на 180 тысяч баррелей в сутки к прошлому месяцу.
Также агентство отмечает, что цены на российскую нефть в среднем выросли в марте на 1,8 доллара за баррель благодаря "сильному мировому рынку нефти, устойчивому спросу" и несмотря на ужесточение санкций со стороны минфина США.
Россия в марте минувшего года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращала с августа 2023 года нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составлял 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия сокращала экспорт на 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч - нефть, а 200 тысяч - нефтепродукты.
Россия в марте этого года продлила добровольные сокращения поставок нефти на второй квартал. В апреле-июне она суммарно снижает добычу и экспорт на 471 тысячу баррелей в сутки, при этом пропорция будет различаться, за счет чего к июню страна перейдет только к сокращению добычи. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что РФ в июне достигнет уровня нефтедобычи в 9 миллионов баррелей в сутки.
Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
Россия в феврале нарастила добычу нефти, считает МЭА