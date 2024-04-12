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МЭА понизило прогноз по росту мирового спроса на нефть

МЭА понизило прогноз по росту мирового спроса на нефть - 12.04.2024, ПРАЙМ

МЭА понизило прогноз по росту мирового спроса на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по росту спроса на нефть в мире до 1,2 миллиона баррелей в сутки, ожидает его на уровне 103,17... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T11:13+0300

2024-04-12T11:13+0300

2024-04-12T11:13+0300

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по росту спроса на нефть в мире до 1,2 миллиона баррелей в сутки, ожидает его на уровне 103,17 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада МЭА. В мартовском докладе МЭА ожидало мировой спрос в 2024 году на уровне в 103,176 миллиона баррелей в сутки после 101,842 миллиона баррелей в сутки в 2023 году. Согласно приложенным таблицам в апрельском докладе, МЭА ожидает, что спрос на нефть в 2024 году составит 103,166 миллиона баррелей в сутки. Однако база отсчета - показателя за 2023 год - изменилась и составила 101,964 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, прогноз по темпам роста спроса снизился с 1,334 до 1,202 миллиона баррелей в сутки. Мировой спрос в 2025 году ожидается на уровне 104,312 миллиона баррелей в сутки. Оценки на следующий год в мартовском докладе не приводились. "Рост в 2024 и 2025 годах замедлится до 1,2 миллиона баррелей в сутки и 1,1 миллиона баррелей в сутки соответственно", - говорится в докладе.

https://1prime.ru/20240412/mir-847326931.html

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мэа, прогноз, нефть, новости