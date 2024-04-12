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ОПЕК+ достигнет максимума резерва добычных мощностей, заявили в МЭА
ОПЕК+ достигнет максимума резерва добычных мощностей, заявили в МЭА - 12.04.2024, ПРАЙМ
ОПЕК+ достигнет максимума резерва добычных мощностей, заявили в МЭА
Эффективные резервные мощности ОПЕК+ в 2025 году могут превышать 6 миллионов баррелей в сутки, это самый большой запас нефтедобывающих мощностей с момента... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T13:47+0300
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2024-04-12T13:48+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Эффективные резервные мощности ОПЕК+ в 2025 году могут превышать 6 миллионов баррелей в сутки, это самый большой запас нефтедобывающих мощностей с момента создания альянса в 2016 году, если не учитывать период ковидных ограничений, сообщается в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). По его оценкам, в следующем году потребность в нефти ОПЕК+ снизится из-за замедления роста спроса, но, как ожидает МЭА, производственные мощности альянса вырастут. Так, отмечает агентство, их общий объем в 2025 году увеличится на 80 тысяч баррелей в сутки, до 48,5 миллиона баррелей, за счет небольшого увеличения нефтедобывающих мощностей в ОАЭ и других странах Ближнего Востока. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Это означает, что эффективные резервные мощности группы в 2025 году могут иногда превышать 6 миллионов баррелей в сутки. Если не учитывать годы Covid-19, это будет самый большой резерв добычи в альянсе с момента его создания в 2016 году", - говорится в докладе. МЭА отмечает, что львиная доля избыточных мощностей, как и сейчас, будет приходиться на Саудовскую Аравию и ОАЭ. В марте текущего года эффективные резервные мощности ОПЕК+, исключая подпавшие под санкции Иран и Россию, составили 5,7 миллиона баррелей в сутки, из которых 55% приходится на Саудовскую Аравию, сообщает агентство. Квоты на добычу нефти ОПЕК+, без учета покинувшей альянс Анголы, с начала года снизились примерно на 1 миллион баррелей в сутки. Кроме того, участники альянса в течение всего 2024 года продолжают добровольные сокращения добычи сверх квот суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, из которых по 500 тысяч приходится на Россию и Саудовскую Аравию. Вдобавок к этому, пока до конца второго квартала, Саудовская Аравия сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Россия в апреле-июне сокращает экспорт и добычу нефти суммарно на 471 тысячу баррелей. Ряд других участников альянса до конца июня дополнительно сокращают добычу на 700 тысяч баррелей в сутки.
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Энергетика, ОПЕК, МЭА, Нефть, Новости
ОПЕК+ достигнет максимума резерва добычных мощностей, заявили в МЭА
МЭА: ОПЕК+ в 2025 году достигнет максимума резерва добычных мощностей в своей истории
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Эффективные резервные мощности ОПЕК+ в 2025 году могут превышать 6 миллионов баррелей в сутки, это самый большой запас нефтедобывающих мощностей с момента создания альянса в 2016 году, если не учитывать период ковидных ограничений, сообщается в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
По его оценкам, в следующем году потребность в нефти ОПЕК+ снизится из-за замедления роста спроса, но, как ожидает МЭА, производственные мощности альянса вырастут. Так, отмечает агентство, их общий объем в 2025 году увеличится на 80 тысяч баррелей в сутки, до 48,5 миллиона баррелей, за счет небольшого увеличения нефтедобывающих мощностей в ОАЭ и других странах Ближнего Востока.
"Это означает, что эффективные резервные мощности группы в 2025 году могут иногда превышать 6 миллионов баррелей в сутки. Если не учитывать годы Covid-19, это будет самый большой резерв добычи в альянсе с момента его создания в 2016 году", - говорится в докладе.
МЭА отмечает, что львиная доля избыточных мощностей, как и сейчас, будет приходиться на Саудовскую Аравию и ОАЭ. В марте текущего года эффективные резервные мощности ОПЕК+, исключая подпавшие под санкции Иран и Россию, составили 5,7 миллиона баррелей в сутки, из которых 55% приходится на Саудовскую Аравию, сообщает агентство.
Квоты на добычу нефти ОПЕК+, без учета покинувшей альянс Анголы, с начала года снизились примерно на 1 миллион баррелей в сутки. Кроме того, участники альянса в течение всего 2024 года продолжают добровольные сокращения добычи сверх квот суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, из которых по 500 тысяч приходится на Россию и Саудовскую Аравию.
Вдобавок к этому, пока до конца второго квартала, Саудовская Аравия сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Россия в апреле-июне сокращает экспорт и добычу нефти суммарно на 471 тысячу баррелей. Ряд других участников альянса до конца июня дополнительно сокращают добычу на 700 тысяч баррелей в сутки.
ОПЕК прогнозирует спрос на нефть этим летом и рост мировой экономики