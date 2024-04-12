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Нефтепровод Тенгиз – Новороссийск полностью возобновил работу - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Нефтепровод Тенгиз – Новороссийск полностью возобновил работу
Нефтепровод Тенгиз – Новороссийск полностью возобновил работу - 12.04.2024, ПРАЙМ
Нефтепровод Тенгиз – Новороссийск полностью возобновил работу
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) полностью возобновил работу магистрального нефтепровода Тенгиз – Новороссийск после планового технического... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T15:51+0300
2024-04-12T15:53+0300
энергетика
ктк
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новости
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) полностью возобновил работу магистрального нефтепровода Тенгиз – Новороссийск после планового технического обслуживания, сообщил КТК. "11 апреля 2024 года в 22.39 мск, на 9 часов раньше запланированного срока, трубопроводная система Тенгиз – Новороссийск полностью возобновила штатный режим работы и перекачки, прием нефти от грузоотправителей также осуществляется в плановом режиме", – говорится в сообщении КТК. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКонсорциум за время техобслуживания подключил новый участок трубопровода на 266-м километре трассы (перехода нефтепровода под строящейся автодорогой Атырау – Астрахань), заменил часть запорной арматуры на нефтеперекачивающих станциях. Также КТК устранил дефекты трубопровода, провел регламентное техобслуживание различных систем нефтепровода, нефтеперекачивающих станций и морского терминала. Трубопроводная система была остановлена 9 апреля для проведения работ по техобслуживанию и подключению нового оборудования на объектах нефтепровода. Отгрузки нефти с морского терминала КТК возобновил 11 апреля. Такие 72-часовые остановки перекачки по нефтепроводу происходят не реже двух раз в год, их график заблаговременно согласуется со всеми грузоотправителями, а также с Минэнерго Казахстана. Плановые остановки требуются для проведения тех видов техобслуживания, ремонта и подключения оборудования, которые невозможно осуществить на действующем оборудовании, пояснял КТК. Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума – РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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ктк, нефть, новости
Энергетика, КТК, Нефть, Новости
15:51 12.04.2024 (обновлено: 15:53 12.04.2024)
 
Нефтепровод Тенгиз – Новороссийск полностью возобновил работу

КТК: нефтепровод Тенгиз – Новороссийск полностью возобновил работу после техобслуживания

КТК
КТК
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) полностью возобновил работу магистрального нефтепровода Тенгиз – Новороссийск после планового технического обслуживания, сообщил КТК.
"11 апреля 2024 года в 22.39 мск, на 9 часов раньше запланированного срока, трубопроводная система Тенгиз – Новороссийск полностью возобновила штатный режим работы и перекачки, прием нефти от грузоотправителей также осуществляется в плановом режиме", – говорится в сообщении КТК.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Консорциум за время техобслуживания подключил новый участок трубопровода на 266-м километре трассы (перехода нефтепровода под строящейся автодорогой Атырау – Астрахань), заменил часть запорной арматуры на нефтеперекачивающих станциях. Также КТК устранил дефекты трубопровода, провел регламентное техобслуживание различных систем нефтепровода, нефтеперекачивающих станций и морского терминала.
Трубопроводная система была остановлена 9 апреля для проведения работ по техобслуживанию и подключению нового оборудования на объектах нефтепровода. Отгрузки нефти с морского терминала КТК возобновил 11 апреля.
Такие 72-часовые остановки перекачки по нефтепроводу происходят не реже двух раз в год, их график заблаговременно согласуется со всеми грузоотправителями, а также с Минэнерго Казахстана. Плановые остановки требуются для проведения тех видов техобслуживания, ремонта и подключения оборудования, которые невозможно осуществить на действующем оборудовании, пояснял КТК.
Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума – РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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КТК приостановил перевалку нефти
9 апреля, 12:59
 
ЭнергетикаКТКНефтьНовости
 
 
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