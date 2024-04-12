https://1prime.ru/20240412/port-847325984.html

СМИ пишет о перегрузке крупнейшего порта ОАЭ для поставок грузов в Россию

СМИ пишет о перегрузке крупнейшего порта ОАЭ для поставок грузов в Россию - 12.04.2024, ПРАЙМ

СМИ пишет о перегрузке крупнейшего порта ОАЭ для поставок грузов в Россию

Конфликт в Красном море привел к перегруженности порта Джабаль-Али в ОАЭ, через который проходят российские контейнерные грузы, пишет "Коммерсант". | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T10:55+0300

2024-04-12T10:55+0300

2024-04-12T11:24+0300

экономика

морской транспорт

оаэ

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847325443_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_e5d54ef81a2b3a08a0282b28fa94c464.jpg

МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Конфликт в Красном море привел к перегруженности порта Джабаль-Али в ОАЭ, через который проходят российские контейнерные грузы, пишет "Коммерсант".Участники рынка отмечают подорожание услуг порта, увеличение транзитных сроков и стоимости доставки из ОАЭ в Россию. На этом фоне они ищут новые маршруты, но другие порты в регионе мельче и еще дороже.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИз-за ситуации в Красном море глобальные логистические цепочки не могут проходить через Суэц, используя Джабаль-Али или Даммам для доставки грузов до стран Ближнего Востока и Средиземноморья.В итоге порт Джабаль-Али, десятый по величине в мире, сильно перегружен, что сказывается на скорости обработки судов. Именно там обрабатывается более 80% всех контейнерных грузов, следующих в Россию через ОАЭ.Сейчас сроки морской доставки грузов из ОАЭ в Россию увеличились с 25 до 52 дней. Ставки на морские перевозки между двумя странами в первом квартале, по данным логистической компании ПЭК, выросли на 40% год к году.Как отмечается, альтернативой Джабаль-Али могут стать порты Аль-Хамрия в Дубае и Халид в Шардже, но стоимость обработки контейнеров в них дороже, а тарифы морских линий — на 25% выше по сравнению с доставкой через Джабаль-Али.В связи с этим для России, как считает собеседник издания на рынке телекоммуникаций, могут стать актуальными альтернативные маршруты. Речь, например, идет о частично сухопутном маршруте по транспортному коридору "Север—Юг" через Иран и Каспийское море или маршруте из КНР через Казахстан.

https://1prime.ru/20240321/fesco-846547149.html

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

морской транспорт, оаэ, россия