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СМИ пишет о перегрузке крупнейшего порта ОАЭ для поставок грузов в Россию
СМИ пишет о перегрузке крупнейшего порта ОАЭ для поставок грузов в Россию - 12.04.2024, ПРАЙМ
СМИ пишет о перегрузке крупнейшего порта ОАЭ для поставок грузов в Россию
Конфликт в Красном море привел к перегруженности порта Джабаль-Али в ОАЭ, через который проходят российские контейнерные грузы, пишет "Коммерсант". | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T10:55+0300
2024-04-12T10:55+0300
2024-04-12T11:24+0300
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Конфликт в Красном море привел к перегруженности порта Джабаль-Али в ОАЭ, через который проходят российские контейнерные грузы, пишет "Коммерсант".Участники рынка отмечают подорожание услуг порта, увеличение транзитных сроков и стоимости доставки из ОАЭ в Россию. На этом фоне они ищут новые маршруты, но другие порты в регионе мельче и еще дороже.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИз-за ситуации в Красном море глобальные логистические цепочки не могут проходить через Суэц, используя Джабаль-Али или Даммам для доставки грузов до стран Ближнего Востока и Средиземноморья.В итоге порт Джабаль-Али, десятый по величине в мире, сильно перегружен, что сказывается на скорости обработки судов. Именно там обрабатывается более 80% всех контейнерных грузов, следующих в Россию через ОАЭ.Сейчас сроки морской доставки грузов из ОАЭ в Россию увеличились с 25 до 52 дней. Ставки на морские перевозки между двумя странами в первом квартале, по данным логистической компании ПЭК, выросли на 40% год к году.Как отмечается, альтернативой Джабаль-Али могут стать порты Аль-Хамрия в Дубае и Халид в Шардже, но стоимость обработки контейнеров в них дороже, а тарифы морских линий — на 25% выше по сравнению с доставкой через Джабаль-Али.В связи с этим для России, как считает собеседник издания на рынке телекоммуникаций, могут стать актуальными альтернативные маршруты. Речь, например, идет о частично сухопутном маршруте по транспортному коридору "Север—Юг" через Иран и Каспийское море или маршруте из КНР через Казахстан.
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морской транспорт, оаэ, россия
Экономика, морской транспорт, ОАЭ, РОССИЯ
СМИ пишет о перегрузке крупнейшего порта ОАЭ для поставок грузов в Россию
"Коммерсант": порт для поставок из ОАЭ в Россию Джабаль-Али перегружен
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ.
Конфликт в Красном море привел к перегруженности порта Джабаль-Али в ОАЭ, через который проходят российские контейнерные грузы, пишет "Коммерсант"
.
Участники рынка отмечают подорожание услуг порта, увеличение транзитных сроков и стоимости доставки из ОАЭ в Россию. На этом фоне они ищут новые маршруты, но другие порты в регионе мельче и еще дороже.
Из-за ситуации в Красном море глобальные логистические цепочки не могут проходить через Суэц, используя Джабаль-Али или Даммам для доставки грузов до стран Ближнего Востока и Средиземноморья.
В итоге порт Джабаль-Али, десятый по величине в мире, сильно перегружен, что сказывается на скорости обработки судов. Именно там обрабатывается более 80% всех контейнерных грузов, следующих в Россию через ОАЭ.
Сейчас сроки морской доставки грузов из ОАЭ в Россию увеличились с 25 до 52 дней. Ставки на морские перевозки между двумя странами в первом квартале, по данным логистической компании ПЭК, выросли на 40% год к году.
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Как отмечается, альтернативой Джабаль-Али могут стать порты Аль-Хамрия в Дубае и Халид в Шардже, но стоимость обработки контейнеров в них дороже, а тарифы морских линий — на 25% выше по сравнению с доставкой через Джабаль-Али.
В связи с этим для России, как считает собеседник издания на рынке телекоммуникаций, могут стать актуальными альтернативные маршруты. Речь, например, идет о частично сухопутном маршруте по транспортному коридору "Север—Юг" через Иран и Каспийское море или маршруте из КНР через Казахстан.