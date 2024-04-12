https://1prime.ru/20240412/remont-847326355.html

Автомеханик назвал машины, ремонт которых может длиться полгода

Автомеханик назвал машины, ремонт которых может длиться полгода - 12.04.2024, ПРАЙМ

Автомеханик назвал машины, ремонт которых может длиться полгода

Сильное подорожание запчастей для автомобилей – лишь одна из проблем. На некоторые машины оригинальные детали для ремонта приходится ждать до полугода, сообщает | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T11:02+0300

2024-04-12T11:02+0300

2024-04-12T11:02+0300

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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Сильное подорожание запчастей для автомобилей – лишь одна из проблем. На некоторые машины оригинальные детали для ремонта приходится ждать до полугода, сообщает портал njcar.ru.Запчасти для ремонта двигателя или коробки передач на автомобили американских и европейских - Audi, Mercedes-Benz, Buick, Alfa Romeo, Porsche - сейчас практически нельзя купить сразу. Но это проблема не только ушедших брендов. С китайским автопромом ситуация не многим проще – нужные детали для Changan, FAW и BAW тоже приходится ждать месяцами.Ранее крупные автосервисы вообще отказывались от ремонта неисправностей в узлах и агрегатах таких автомобилей в пользу их полной замены. Ситуация поменялась из-за существенного подорожания агрегатов в сборе. Владельцы подобных машин, сталкивающиеся с нехваткой запчастей, вынуждены производить ремонт узла, а не полную его замену.Концерн Mercedes-Benz объявил о решении приостановить производство в России и поставки машин вскоре после начала военной операции на Украине. Поставлять автомобили в Россию после февраля 2022-го прекратили также Audi, BMW и другие западные концерны. Позже Немецкие автоконцерны BMW и Audi вслед за Mercedes-Benz отключили российских дилеров от программного обеспечения.

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авто, подержанные авто, audi, mercedes-benz