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Россия в марте увеличила добычу нефти, считает МЭА - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Россия в марте увеличила добычу нефти, считает МЭА
Россия в марте увеличила добычу нефти, считает МЭА - 12.04.2024, ПРАЙМ
Россия в марте увеличила добычу нефти, считает МЭА
Добыча нефти в России в марте, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), незначительно выросла с уровня февраля и составила 9,42 миллиона... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T11:03+0300
2024-04-12T11:10+0300
энергетика
нефть
россия
мэа
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в марте, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), незначительно выросла с уровня февраля и составила 9,42 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "Объем добычи нефти в России в марте практически не изменился и составил 9,42 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, в феврале добыча нефти в России составляла 9,41 миллиона баррелей в сутки. Общий объем добычи жидких углеводородов в России в марте, по оценкам МЭА, составил 10,87 миллиона баррелей в сутки, что чуть выше, чем в феврале (10,86 миллиона баррелей). Средний уровень добычи жидких углеводородов в России в 2023 году МЭА оценило в 10,96 миллиона баррелей в сутки, а в 2024 году ждет его снижения на 290 тысяч баррелей в сутки, до 10,67 миллиона баррелей в сутки. При этом, в 2025 году, по прогнозам агентства, добыча вырастет на 100 тысяч баррелей в сутки, до 10,77 миллиона баррелей. Россия в марте минувшего года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращала с августа 2023 года нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составлял 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия сокращала экспорт на 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч - нефть, а 200 тысяч - нефтепродукты. В марте текущего года Россия продлила добровольные сокращения поставок нефти на второй квартал. В апреле-июне она суммарно снижает добычу и экспорт на 471 тысячу баррелей в сутки, при этом пропорция будет различаться, за счет чего к июню страна перейдет только к сокращению добычи. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что РФ июне достигнет уровня нефтедобычи в 9 миллионов баррелей в сутки. Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
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нефть, россия, мэа
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, МЭА
11:03 12.04.2024 (обновлено: 11:10 12.04.2024)
 
Россия в марте увеличила добычу нефти, считает МЭА

МЭА: Россия в марте повысила добычу нефти до 9,42 миллиона баррелей в сутки

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в марте, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), незначительно выросла с уровня февраля и составила 9,42 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
"Объем добычи нефти в России в марте практически не изменился и составил 9,42 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, в феврале добыча нефти в России составляла 9,41 миллиона баррелей в сутки.
Общий объем добычи жидких углеводородов в России в марте, по оценкам МЭА, составил 10,87 миллиона баррелей в сутки, что чуть выше, чем в феврале (10,86 миллиона баррелей).
Средний уровень добычи жидких углеводородов в России в 2023 году МЭА оценило в 10,96 миллиона баррелей в сутки, а в 2024 году ждет его снижения на 290 тысяч баррелей в сутки, до 10,67 миллиона баррелей в сутки. При этом, в 2025 году, по прогнозам агентства, добыча вырастет на 100 тысяч баррелей в сутки, до 10,77 миллиона баррелей.
Россия в марте минувшего года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращала с августа 2023 года нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составлял 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия сокращала экспорт на 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч - нефть, а 200 тысяч - нефтепродукты.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
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В марте текущего года Россия продлила добровольные сокращения поставок нефти на второй квартал. В апреле-июне она суммарно снижает добычу и экспорт на 471 тысячу баррелей в сутки, при этом пропорция будет различаться, за счет чего к июню страна перейдет только к сокращению добычи. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что РФ июне достигнет уровня нефтедобычи в 9 миллионов баррелей в сутки.
Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
 
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