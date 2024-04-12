https://1prime.ru/20240412/rossiya-847326636.html

Россия в марте увеличила добычу нефти, считает МЭА

Россия в марте увеличила добычу нефти, считает МЭА - 12.04.2024, ПРАЙМ

Россия в марте увеличила добычу нефти, считает МЭА

Добыча нефти в России в марте, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), незначительно выросла с уровня февраля и составила 9,42 миллиона... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T11:03+0300

2024-04-12T11:03+0300

2024-04-12T11:10+0300

энергетика

нефть

россия

мэа

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/04/835720428_0:17:2765:1572_1920x0_80_0_0_1a0f04d772055d15baff4f2c51112970.jpg

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в марте, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), незначительно выросла с уровня февраля и составила 9,42 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "Объем добычи нефти в России в марте практически не изменился и составил 9,42 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, в феврале добыча нефти в России составляла 9,41 миллиона баррелей в сутки. Общий объем добычи жидких углеводородов в России в марте, по оценкам МЭА, составил 10,87 миллиона баррелей в сутки, что чуть выше, чем в феврале (10,86 миллиона баррелей). Средний уровень добычи жидких углеводородов в России в 2023 году МЭА оценило в 10,96 миллиона баррелей в сутки, а в 2024 году ждет его снижения на 290 тысяч баррелей в сутки, до 10,67 миллиона баррелей в сутки. При этом, в 2025 году, по прогнозам агентства, добыча вырастет на 100 тысяч баррелей в сутки, до 10,77 миллиона баррелей. Россия в марте минувшего года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращала с августа 2023 года нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составлял 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия сокращала экспорт на 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч - нефть, а 200 тысяч - нефтепродукты. В марте текущего года Россия продлила добровольные сокращения поставок нефти на второй квартал. В апреле-июне она суммарно снижает добычу и экспорт на 471 тысячу баррелей в сутки, при этом пропорция будет различаться, за счет чего к июню страна перейдет только к сокращению добычи. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что РФ июне достигнет уровня нефтедобычи в 9 миллионов баррелей в сутки. Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.

https://1prime.ru/20240411/neft-847308755.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, мэа