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Шольц рассказал, когда он поговорит с Путиным - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240412/sholts-847350785.html
Шольц рассказал, когда он поговорит с Путиным
Шольц рассказал, когда он поговорит с Путиным - 12.04.2024, ПРАЙМ
Шольц рассказал, когда он поговорит с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что готов говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, когда в Кремле осознают необходимость прекращения боевых действий на... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T20:16+0300
2024-04-12T20:16+0300
спецоперация на украине
олаф шольц
владимир путин
сво
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что готов говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, когда в Кремле осознают необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывода войск. "Такие разговоры полезны, когда вы чувствуете, что можете изменить ситуацию. И я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем. В любом случае, когда Россия поймет, что навязанного мира не будет, а Путин поймет, что ему придется отказаться от своей кампании и вывести войска", — заявил он в интервью изданию Tageszeitung. В последний раз Шольц провел разговор с Путиным в декабре 2022 года. После этого канцлер неоднократно говорил о готовности вернуться к диалогу с президентом России, но не уточнял временных рамок или необходимых для этого условий. Ранее постпред России при СБ ООН Василий Небензя заявил, что если бы Украина хотела мира, она бы давно его добилась. Небензя подчеркнул, что требования России к Украине известны, и их Киев может выполнить без ущерба для собственной государственности.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целями СВО были и остаются защита людей Донбасса на востоке Украины, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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олаф шольц, владимир путин, сво
Спецоперация на Украине, Олаф Шольц, Владимир Путин, СВО
20:16 12.04.2024
 
Шольц рассказал, когда он поговорит с Путиным

Шольц: поговорю с Путиным, когда в Кремле осознают необходимость вывода войск с Украины

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© Фото : European Union
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что готов говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, когда в Кремле осознают необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывода войск.
"Такие разговоры полезны, когда вы чувствуете, что можете изменить ситуацию. И я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем. В любом случае, когда Россия поймет, что навязанного мира не будет, а Путин поймет, что ему придется отказаться от своей кампании и вывести войска", — заявил он в интервью изданию Tageszeitung.
В последний раз Шольц провел разговор с Путиным в декабре 2022 года. После этого канцлер неоднократно говорил о готовности вернуться к диалогу с президентом России, но не уточнял временных рамок или необходимых для этого условий.
#Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
Небензя прокомментировал возможность мира РФ и Украины
18:30
Ранее постпред России при СБ ООН Василий Небензя заявил, что если бы Украина хотела мира, она бы давно его добилась. Небензя подчеркнул, что требования России к Украине известны, и их Киев может выполнить без ущерба для собственной государственности.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целями СВО были и остаются защита людей Донбасса на востоке Украины, а также денацификация и демилитаризация Украины.
 
Спецоперация на УкраинеОлаф ШольцВладимир ПутинСВО
 
 
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