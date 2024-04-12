https://1prime.ru/20240412/sholts-847350785.html

Шольц рассказал, когда он поговорит с Путиным

Шольц рассказал, когда он поговорит с Путиным - 12.04.2024, ПРАЙМ

Шольц рассказал, когда он поговорит с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что готов говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, когда в Кремле осознают необходимость прекращения боевых действий на... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T20:16+0300

2024-04-12T20:16+0300

2024-04-12T20:16+0300

спецоперация на украине

олаф шольц

владимир путин

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/84193/87/841938786_0:0:2329:1310_1920x0_80_0_0_a994e60e7f23db5bd4fae19a4e635807.jpg

МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что готов говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, когда в Кремле осознают необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывода войск. "Такие разговоры полезны, когда вы чувствуете, что можете изменить ситуацию. И я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем. В любом случае, когда Россия поймет, что навязанного мира не будет, а Путин поймет, что ему придется отказаться от своей кампании и вывести войска", — заявил он в интервью изданию Tageszeitung. В последний раз Шольц провел разговор с Путиным в декабре 2022 года. После этого канцлер неоднократно говорил о готовности вернуться к диалогу с президентом России, но не уточнял временных рамок или необходимых для этого условий. Ранее постпред России при СБ ООН Василий Небензя заявил, что если бы Украина хотела мира, она бы давно его добилась. Небензя подчеркнул, что требования России к Украине известны, и их Киев может выполнить без ущерба для собственной государственности.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целями СВО были и остаются защита людей Донбасса на востоке Украины, а также денацификация и демилитаризация Украины.

https://1prime.ru/20240412/ukraina-847348721.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

олаф шольц, владимир путин, сво