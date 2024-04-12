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Bloomberg: Байден побил рекорд Трампа по внесению в черный список фирм КНР
Bloomberg: Байден побил рекорд Трампа по внесению в черный список фирм КНР - 12.04.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: Байден побил рекорд Трампа по внесению в черный список фирм КНР
Действующий глава Белого дома Джо Байден побил рекорд экс-президента США Дональда Трампа по внесению в черный список китайских компаний, сообщает агентство... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T12:02+0300
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Действующий глава Белого дома Джо Байден побил рекорд экс-президента США Дональда Трампа по внесению в черный список китайских компаний, сообщает агентство Bloomberg, уточняя, что на этом фоне противостояние двух крупнейших мировых экономик продолжает нарастать, дестабилизируя мировой рынок. Так, сообщается, что Министерство торговли США в четверг, 11 апреля, включило в черный список еще шесть китайских предприятий, увеличив перечень до 319 компаний. В свое время Дональд Трамп включил в черный список 306 китайский фирм, что стало на тот момент абсолютным рекордом.Отмечается, что на фоне растущего напряжения между Китаем и Тайванем в Вашингтоне растут опасения насчет того, что Пекин будет использовать американские технологии в военных целях. По мнению авторов статьи, это является одной из причин подобной жесткой политики Байдена по отношению к китайским компаниям.Издание приводит слова представителя Министерства торговли Китая Хэ Ядун, который в ответ на вопрос о последних действиях США заявил, что они должны "немедленно исправить свои правонарушения и прекратить необоснованное подавление китайских компаний", так как, по его словам, Китай предпримет все необходимые действия для защиты прав своих компаний.Ранее сообщалось, что товарооборот Китая и CША за I квартал 2024 года года снизился на 4% в годовом выражении, составив 150,04 миллиарда долларов. Таким образом, Штаты сохранили свое третье место в числе крупнейших торговых партнеров Китая после АСЕАН и Евросоюза.
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китай, сша, торговля, джо байден, дональд трамп
КИТАЙ, США, торговля, Джо Байден, Дональд Трамп
Bloomberg: Байден побил рекорд Трампа по внесению в черный список фирм КНР
Bloomberg: Байден внес в черный список 319 китайских компаний, побив рекорд Трампа
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ.
Действующий глава Белого дома Джо Байден побил рекорд экс-президента США Дональда Трампа по внесению в черный список китайских компаний, сообщает
агентство Bloomberg, уточняя, что на этом фоне противостояние двух крупнейших мировых экономик продолжает нарастать, дестабилизируя мировой рынок.
Так, сообщается, что Министерство торговли США в четверг, 11 апреля, включило в черный список еще шесть китайских предприятий, увеличив перечень до 319 компаний. В свое время Дональд Трамп включил в черный список 306 китайский фирм, что стало на тот момент абсолютным рекордом.
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Отмечается, что на фоне растущего напряжения между Китаем и Тайванем в Вашингтоне растут опасения насчет того, что Пекин будет использовать американские технологии в военных целях. По мнению авторов статьи, это является одной из причин подобной жесткой политики Байдена по отношению к китайским компаниям.
Издание приводит слова представителя Министерства торговли Китая Хэ Ядун, который в ответ на вопрос о последних действиях США заявил, что они должны "немедленно исправить свои правонарушения и прекратить необоснованное подавление китайских компаний", так как, по его словам, Китай предпримет все необходимые действия для защиты прав своих компаний.
Ранее сообщалось, что товарооборот Китая и CША за I квартал 2024 года года снизился на 4% в годовом выражении, составив 150,04 миллиарда долларов. Таким образом, Штаты сохранили свое третье место в числе крупнейших торговых партнеров Китая после АСЕАН и Евросоюза.