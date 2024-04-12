https://1prime.ru/20240412/ssha-847353584.html
В США наметилась новая тенденция среди состоятельных американцев
В США наметилась новая тенденция среди состоятельных американцев - 12.04.2024, ПРАЙМ
В США наметилась новая тенденция среди состоятельных американцев
Состоятельные американцы все больше стремятся получить второе гражданство как страховку на будущее, пишет Newsweek со ссылкой на данные международной... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T23:41+0300
2024-04-12T23:41+0300
2024-04-12T23:41+0300
политика
сша
паспорт
гражданство
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/35/841493515_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7a1267562b22f6ab46f0d34e7adfdf67.jpg
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Состоятельные американцы все больше стремятся получить второе гражданство как страховку на будущее, пишет Newsweek со ссылкой на данные международной юридической фирмы Henley&Partners.В юрфирме сообщили, что клиенты все чаще обращаются с запросом составить "портфолио стран", чьи паспорта могут пригодиться в случае, если клиенты будут вынуждены покинуть США.Как отмечается, речь идет не только о богатых людях. Все больше простых американцев готовят документы для жизни в другой стране."Я бы сказала, что мы видим со всех сторон людей, которые просто обеспокоены будущим США. И поэтому они рассматривают различные варианты", — пояснила исполнительный редактор Дженнифер Стивенс. По классификации паспортов стран мира, паспорт СШа занимает седьмое место, позволяя без визы посещать 188 государств. Рейтинг самых "сильных" паспортов мира, согласно данным Henley&Partners, занимают Франция, ФРГ, Италия, Япония, Сингапур и Испания - граждане этих стран могут без виз въезжать в 194 стран.
https://1prime.ru/20240412/aktivy-847323683.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/35/841493515_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1e71f560abf03b2281adb3774bf93ad0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, паспорт, гражданство
Политика, США, паспорт, гражданство
В США наметилась новая тенденция среди состоятельных американцев
Newsweek: все больше состоятельных американцев хотят покинуть США
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ.
Состоятельные американцы все больше стремятся получить второе гражданство как страховку на будущее, пишет Newsweek
со ссылкой на данные международной юридической фирмы Henley&Partners.
В юрфирме сообщили, что клиенты все чаще обращаются с запросом составить "портфолио стран", чьи паспорта могут пригодиться в случае, если клиенты будут вынуждены покинуть США.
Как отмечается, речь идет не только о богатых людях. Все больше простых американцев готовят документы для жизни в другой стране.
"Я бы сказала, что мы видим со всех сторон людей, которые просто обеспокоены будущим США. И поэтому они рассматривают различные варианты", — пояснила исполнительный редактор Дженнифер Стивенс.
США решили отдать Киеву российские активы. Но только в долг
По классификации паспортов стран мира, паспорт СШа занимает седьмое место, позволяя без визы посещать 188 государств. Рейтинг самых "сильных" паспортов мира, согласно данным Henley&Partners
, занимают Франция, ФРГ, Италия, Япония, Сингапур и Испания - граждане этих стран могут без виз въезжать в 194 стран.