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В США наметилась новая тенденция среди состоятельных американцев - 12.04.2024, ПРАЙМ
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В США наметилась новая тенденция среди состоятельных американцев
В США наметилась новая тенденция среди состоятельных американцев - 12.04.2024, ПРАЙМ
В США наметилась новая тенденция среди состоятельных американцев
Состоятельные американцы все больше стремятся получить второе гражданство как страховку на будущее, пишет Newsweek со ссылкой на данные международной... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T23:41+0300
2024-04-12T23:41+0300
политика
сша
паспорт
гражданство
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Состоятельные американцы все больше стремятся получить второе гражданство как страховку на будущее, пишет Newsweek со ссылкой на данные международной юридической фирмы Henley&amp;Partners.В юрфирме сообщили, что клиенты все чаще обращаются с запросом составить "портфолио стран", чьи паспорта могут пригодиться в случае, если клиенты будут вынуждены покинуть США.Как отмечается, речь идет не только о богатых людях. Все больше простых американцев готовят документы для жизни в другой стране."Я бы сказала, что мы видим со всех сторон людей, которые просто обеспокоены будущим США. И поэтому они рассматривают различные варианты", — пояснила исполнительный редактор Дженнифер Стивенс. По классификации паспортов стран мира, паспорт СШа занимает седьмое место, позволяя без визы посещать 188 государств. Рейтинг самых "сильных" паспортов мира, согласно данным Henley&amp;Partners, занимают Франция, ФРГ, Италия, Япония, Сингапур и Испания - граждане этих стран могут без виз въезжать в 194 стран.
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сша, паспорт, гражданство
Политика, США, паспорт, гражданство
23:41 12.04.2024
 
В США наметилась новая тенденция среди состоятельных американцев

Newsweek: все больше состоятельных американцев хотят покинуть США

© Unsplash/Samuel CesarВашингтон, США
Вашингтон, США
© Unsplash/Samuel Cesar
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Состоятельные американцы все больше стремятся получить второе гражданство как страховку на будущее, пишет Newsweek со ссылкой на данные международной юридической фирмы Henley&Partners.
В юрфирме сообщили, что клиенты все чаще обращаются с запросом составить "портфолио стран", чьи паспорта могут пригодиться в случае, если клиенты будут вынуждены покинуть США.
Как отмечается, речь идет не только о богатых людях. Все больше простых американцев готовят документы для жизни в другой стране.
"Я бы сказала, что мы видим со всех сторон людей, которые просто обеспокоены будущим США. И поэтому они рассматривают различные варианты", — пояснила исполнительный редактор Дженнифер Стивенс.
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Вчера, 10:09
По классификации паспортов стран мира, паспорт СШа занимает седьмое место, позволяя без визы посещать 188 государств. Рейтинг самых "сильных" паспортов мира, согласно данным Henley&Partners, занимают Франция, ФРГ, Италия, Япония, Сингапур и Испания - граждане этих стран могут без виз въезжать в 194 стран.
 
ПолитикаСШАпаспортгражданство
 
 
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