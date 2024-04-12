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В США наметилась новая тенденция среди состоятельных американцев

В США наметилась новая тенденция среди состоятельных американцев - 12.04.2024, ПРАЙМ

В США наметилась новая тенденция среди состоятельных американцев

Состоятельные американцы все больше стремятся получить второе гражданство как страховку на будущее, пишет Newsweek со ссылкой на данные международной... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T23:41+0300

2024-04-12T23:41+0300

2024-04-12T23:41+0300

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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Состоятельные американцы все больше стремятся получить второе гражданство как страховку на будущее, пишет Newsweek со ссылкой на данные международной юридической фирмы Henley&Partners.В юрфирме сообщили, что клиенты все чаще обращаются с запросом составить "портфолио стран", чьи паспорта могут пригодиться в случае, если клиенты будут вынуждены покинуть США.Как отмечается, речь идет не только о богатых людях. Все больше простых американцев готовят документы для жизни в другой стране."Я бы сказала, что мы видим со всех сторон людей, которые просто обеспокоены будущим США. И поэтому они рассматривают различные варианты", — пояснила исполнительный редактор Дженнифер Стивенс. По классификации паспортов стран мира, паспорт СШа занимает седьмое место, позволяя без визы посещать 188 государств. Рейтинг самых "сильных" паспортов мира, согласно данным Henley&Partners, занимают Франция, ФРГ, Италия, Япония, Сингапур и Испания - граждане этих стран могут без виз въезжать в 194 стран.

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