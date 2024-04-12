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"Катастрофа". Экономист раскрыл будущее Украины после конфликта

"Катастрофа". Экономист раскрыл будущее Украины после конфликта - 12.04.2024, ПРАЙМ

"Катастрофа". Экономист раскрыл будущее Украины после конфликта

Когда закончится конфликт на Украине, то в стране может остаться только 25 миллионов человек, из них только одна треть будет принадлежать к экономически... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T09:33+0300

2024-04-12T09:33+0300

2024-04-12T09:33+0300

спецоперация на украине

украина

демография

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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Когда закончится конфликт на Украине, то в стране может остаться только 25 миллионов человек, из них только одна треть будет принадлежать к экономически активной части населения — такой прогноз в интервью YouTube-каналу политолога Юрия Романенко сделал киевский экономист Алексей Кущ."У нас сейчас вот по всем параметрам, по всем структурным элементам человеческого капитала, мы видим стремительное ухудшение", — сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭксперт полагает, что для Украины демографический кризис является национальной катастрофой, последствия которой могут обнулить даже "относительно успешное" окончание военных действий."Это 25 миллионов человек, из которых десять миллионов – пенсионеры, пять миллионов – дети, примерно два-три миллиона – инвалиды и ветераны, то есть люди, которые получают определенные социальные выплаты", — оценил он демографическую структуру.При этом, по прогнозам специалиста, численность экономически активного ядра украинской экономики будет на уровне примерно семи-восьми миллионов человек, тогда как еще несколько лет назад показатель составлял около 17 миллионов человек.Самым поразительным он назвал то, что экономически активное ядро населения страны сокращается существенно более быстрыми темпами, чем общая численность населения, которая также снижается. Кущ объяснил этот эффект тем, что на Украине остаются в основном либо пенсионеры, либо дети, которых родители не могут вывезти за рубеж."Ну а экономически активная часть населения всеми способами покидает страну", — подчеркнул он.Газета Times сообщала в конце прошлого года со ссылкой на источники в экспертном сообществе, что на Украине коэффициент рождаемости достиг самого низкого значения в мире. В декабре 2022 года руководитель украинского Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова прогнозировала, что 2023-й станет годом катастрофического падения рождаемости.

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украина, демография