Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Катастрофа". Экономист раскрыл будущее Украины после конфликта - 12.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240412/ukraina-847322305.html
"Катастрофа". Экономист раскрыл будущее Украины после конфликта
"Катастрофа". Экономист раскрыл будущее Украины после конфликта - 12.04.2024, ПРАЙМ
"Катастрофа". Экономист раскрыл будущее Украины после конфликта
Когда закончится конфликт на Украине, то в стране может остаться только 25 миллионов человек, из них только одна треть будет принадлежать к экономически... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T09:33+0300
2024-04-12T09:33+0300
спецоперация на украине
украина
демография
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Когда закончится конфликт на Украине, то в стране может остаться только 25 миллионов человек, из них только одна треть будет принадлежать к экономически активной части населения — такой прогноз в интервью YouTube-каналу политолога Юрия Романенко сделал киевский экономист Алексей Кущ."У нас сейчас вот по всем параметрам, по всем структурным элементам человеческого капитала, мы видим стремительное ухудшение", — сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭксперт полагает, что для Украины демографический кризис является национальной катастрофой, последствия которой могут обнулить даже "относительно успешное" окончание военных действий."Это 25 миллионов человек, из которых десять миллионов – пенсионеры, пять миллионов – дети, примерно два-три миллиона – инвалиды и ветераны, то есть люди, которые получают определенные социальные выплаты", — оценил он демографическую структуру.При этом, по прогнозам специалиста, численность экономически активного ядра украинской экономики будет на уровне примерно семи-восьми миллионов человек, тогда как еще несколько лет назад показатель составлял около 17 миллионов человек.Самым поразительным он назвал то, что экономически активное ядро населения страны сокращается существенно более быстрыми темпами, чем общая численность населения, которая также снижается. Кущ объяснил этот эффект тем, что на Украине остаются в основном либо пенсионеры, либо дети, которых родители не могут вывезти за рубеж."Ну а экономически активная часть населения всеми способами покидает страну", — подчеркнул он.Газета Times сообщала в конце прошлого года со ссылкой на источники в экспертном сообществе, что на Украине коэффициент рождаемости достиг самого низкого значения в мире. В декабре 2022 года руководитель украинского Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова прогнозировала, что 2023-й станет годом катастрофического падения рождаемости.
https://1prime.ru/20240411/unichtozhenie-847301275.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, демография
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, демография
09:33 12.04.2024
 
"Катастрофа". Экономист раскрыл будущее Украины после конфликта

Кущ: после конфликта население Украины может сократиться до 25 миллионов

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Когда закончится конфликт на Украине, то в стране может остаться только 25 миллионов человек, из них только одна треть будет принадлежать к экономически активной части населения — такой прогноз в интервью YouTube-каналу политолога Юрия Романенко сделал киевский экономист Алексей Кущ.
"У нас сейчас вот по всем параметрам, по всем структурным элементам человеческого капитала, мы видим стремительное ухудшение", — сказал он.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Эксперт полагает, что для Украины демографический кризис является национальной катастрофой, последствия которой могут обнулить даже "относительно успешное" окончание военных действий.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
NYT рассказала, что грозит молодому поколению украинцев
Вчера, 14:28
"Это 25 миллионов человек, из которых десять миллионов – пенсионеры, пять миллионов – дети, примерно два-три миллиона – инвалиды и ветераны, то есть люди, которые получают определенные социальные выплаты", — оценил он демографическую структуру.
При этом, по прогнозам специалиста, численность экономически активного ядра украинской экономики будет на уровне примерно семи-восьми миллионов человек, тогда как еще несколько лет назад показатель составлял около 17 миллионов человек.
Самым поразительным он назвал то, что экономически активное ядро населения страны сокращается существенно более быстрыми темпами, чем общая численность населения, которая также снижается. Кущ объяснил этот эффект тем, что на Украине остаются в основном либо пенсионеры, либо дети, которых родители не могут вывезти за рубеж.
"Ну а экономически активная часть населения всеми способами покидает страну", — подчеркнул он.
Газета Times сообщала в конце прошлого года со ссылкой на источники в экспертном сообществе, что на Украине коэффициент рождаемости достиг самого низкого значения в мире. В декабре 2022 года руководитель украинского Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова прогнозировала, что 2023-й станет годом катастрофического падения рождаемости.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАдемография
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала