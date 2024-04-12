https://1prime.ru/20240412/ukraina-847324167.html
Вопрос времени. Эта проблема добьет Украину
Вопрос времени. Эта проблема добьет Украину - 12.04.2024, ПРАЙМ
Вопрос времени. Эта проблема добьет Украину
Власти Украины продвигают принудительную мобилизацию в ряды ВСУ, но это не решит проблему, пишет Лукас Лейрос для издания infoBRICS. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T10:14+0300
2024-04-12T10:14+0300
2024-04-12T10:58+0300
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Власти Украины продвигают принудительную мобилизацию в ряды ВСУ, но это не решит проблему, пишет Лукас Лейрос для издания infoBRICS.По его словам, мало загнать людей на передовую, необходимо обучить их использовать западные вооружения.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом базовая подготовка сроком в один месяц уже доказала свою неэффективность и неспособность подготовить настоящих бойцов. Большинство новобранцев погибают в первые дни — они становятся легкой мишенью для российских ракет и беспилотников.Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк ранее заявлял, что полученной от Запада помощи недостаточно для победы в конфликт."Сколько бы оружия не получила Украина, ей в первую очередь не хватает людей. И это так. Очевидно, что оружие бесполезно, если нет солдат, которые могут его использовать, равно как и удерживать завоеванные позиции", — считает автор.По словам Лейроса, позиция Павлюка по этому вопросу отражает гегемонистский настрой Украины и Запада в целом. Как отметил автор, США и ЕС не достигли цели истощить Россию, поэтому прокси-война не закончится в ближайшее время. "Таким образом, даже без надежды на победу, Киев продолжает мобилизацию и отправляет на передовую все, что у него есть", — отмечает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, всу, мобилизация на украине, россия, сша, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, мобилизация на Украине, РОССИЯ, США, ЕС
Вопрос времени. Эта проблема добьет Украину
infoBRICS: Украина падет даже в случае массовой принудительной мобилизации
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ.
Власти Украины продвигают принудительную мобилизацию в ряды ВСУ, но это не решит проблему, пишет Лукас Лейрос для издания infoBRICS
.
По его словам, мало загнать людей на передовую, необходимо обучить их использовать западные вооружения.
При этом базовая подготовка сроком в один месяц уже доказала свою неэффективность и неспособность подготовить настоящих бойцов. Большинство новобранцев погибают в первые дни — они становятся легкой мишенью для российских ракет и беспилотников.
Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк ранее заявлял, что полученной от Запада помощи недостаточно для победы в конфликт.
"Сколько бы оружия не получила Украина, ей в первую очередь не хватает людей. И это так. Очевидно, что оружие бесполезно, если нет солдат, которые могут его использовать, равно как и удерживать завоеванные позиции", — считает автор.
По словам Лейроса, позиция Павлюка по этому вопросу отражает гегемонистский настрой Украины и Запада в целом. Как отметил автор, США и ЕС не достигли цели истощить Россию, поэтому прокси-война не закончится в ближайшее время.
"Таким образом, даже без надежды на победу, Киев продолжает мобилизацию и отправляет на передовую все, что у него есть", — отмечает автор.
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