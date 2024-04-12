https://1prime.ru/20240412/ukraina-847332233.html

Украина просит о помощи. Но Запад глух к ее мольбам

Украина просит о помощи. Но Запад глух к ее мольбам - 12.04.2024, ПРАЙМ

Украина просит о помощи. Но Запад глух к ее мольбам

В условиях, когда ситуация для Украины крайне обострилась, Владимир Зеленский прекрасно понимает, почему Запад остается глух к его мольбам о поставках средств... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T12:49+0300

2024-04-12T12:49+0300

2024-04-12T13:00+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В условиях, когда ситуация для Украины крайне обострилась, Владимир Зеленский прекрасно понимает, почему Запад остается глух к его мольбам о поставках средств ПВО, пишет Антун Роша для хорватского издания Advance.По мнению автора статьи, так будет продолжаться, пока украинское руководство не согласится на то, чего обещало никогда не делать, — на переговоры с Россией.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак считает Роша, на Западе уже пришли к выводу, что Киев никогда не сможет вернуть занятые российскими войсками территории, и таким образом Зеленского подталкивают к признанию "частичного поражения".Тем временем Россия, по его мнению, продолжит давление, поскольку, как ей кажется, все идет по желательному для нее сценарию. На фоне истощения украинского ПВО Россия продолжит наносить удары по самым болезненным точкам, в том числе энергетической инфраструктуре, без которой страна не может функционировать, отмечается в статье.В качестве примера приводится уничтожение российскими силами крупнейшей украинской ТЭС — Трипольской, снабжавшей электроэнергией центральный регион страны."Это был один из множества аналогичных ударов по уже и без того весьма ослабленной энергетической системе, которая подвергается ударам на протяжении недель", — отмечает автор.Оказалось достаточно, чтобы Россия чуть больше усилила обстрелы, и ситуация для Украины крайне обострилась, подчеркивается в статье."Так будет продолжаться, пока Владимир Зеленский не согласится на то, на что обещал никогда не соглашаться — на переговоры с Москвой", — делает вывод Роша.Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.Российское Минобороны 22 марта сообщило о нанесении массированного удара ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.Россия не раз выражала готовность к переговорам с Украиной, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам Владимира Путина, Москва никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, владимир зеленский, россия