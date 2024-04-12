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Критическая ситуация. На Западе всерьез заговорили о поражении Украины - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240412/ukraina-847338784.html
Критическая ситуация. На Западе всерьез заговорили о поражении Украины
Критическая ситуация. На Западе всерьез заговорили о поражении Украины - 12.04.2024, ПРАЙМ
Критическая ситуация. На Западе всерьез заговорили о поражении Украины
ВСУ не хватает боеприпасов, ситуация на поле боя критическая, в западных странах заговорили о поражении Киева. Об этом пишет французский портал Le Figaro. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T14:39+0300
2024-04-12T14:39+0300
спецоперация на украине
украина
запад
франция
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. ВСУ не хватает боеприпасов, ситуация на поле боя критическая, в западных странах заговорили о поражении Киева. Об этом пишет французский портал Le Figaro.Ранее Владимир Зеленский заявлял телеканалу CNN, что Украина без помощи США проиграет в конфликте. Верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, в свою очередь, также предупредил, что Киев полностью зависит от западных поставок.Кроме того, генерал Юрий Содоль подчеркивал, что ВСУ не хватает людей."Украинцы говорят: "Помогите нам продержаться в 2024 году, и в 2025 году мы сможем начать новое наступление", - рассказал порталу французский чиновник, знакомый с переговорами. По его словам, Киев заинтересован в системе "земля-воздух" среднего радиуса действий (SAMPT), однако производитель не в состоянии выпускать нужное количество боеприпасов."На Украине общество передает сигналы об усталости от кажущегося безнадежным конфликта, хотя ставки в нем жизненно важны", - заключает другой французский источник.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240412/zelenskiy-847323284.html
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украина, запад, франция
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, ФРАНЦИЯ
14:39 12.04.2024
 
Критическая ситуация. На Западе всерьез заговорили о поражении Украины

Le Figaro: на Западе предупредили о скором поражении Украины

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. ВСУ не хватает боеприпасов, ситуация на поле боя критическая, в западных странах заговорили о поражении Киева. Об этом пишет французский портал Le Figaro.
Ранее Владимир Зеленский заявлял телеканалу CNN, что Украина без помощи США проиграет в конфликте. Верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, в свою очередь, также предупредил, что Киев полностью зависит от западных поставок.
Кроме того, генерал Юрий Содоль подчеркивал, что ВСУ не хватает людей.
"Украинцы говорят: "Помогите нам продержаться в 2024 году, и в 2025 году мы сможем начать новое наступление", - рассказал порталу французский чиновник, знакомый с переговорами. По его словам, Киев заинтересован в системе "земля-воздух" среднего радиуса действий (SAMPT), однако производитель не в состоянии выпускать нужное количество боеприпасов.
"На Украине общество передает сигналы об усталости от кажущегося безнадежным конфликта, хотя ставки в нем жизненно важны", - заключает другой французский источник.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
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09:56
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЗАПАДФРАНЦИЯ
 
 
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