https://1prime.ru/20240412/ukraina-847338784.html

Критическая ситуация. На Западе всерьез заговорили о поражении Украины

Критическая ситуация. На Западе всерьез заговорили о поражении Украины - 12.04.2024, ПРАЙМ

Критическая ситуация. На Западе всерьез заговорили о поражении Украины

ВСУ не хватает боеприпасов, ситуация на поле боя критическая, в западных странах заговорили о поражении Киева. Об этом пишет французский портал Le Figaro. | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T14:39+0300

2024-04-12T14:39+0300

2024-04-12T14:39+0300

спецоперация на украине

украина

запад

франция

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. ВСУ не хватает боеприпасов, ситуация на поле боя критическая, в западных странах заговорили о поражении Киева. Об этом пишет французский портал Le Figaro.Ранее Владимир Зеленский заявлял телеканалу CNN, что Украина без помощи США проиграет в конфликте. Верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, в свою очередь, также предупредил, что Киев полностью зависит от западных поставок.Кроме того, генерал Юрий Содоль подчеркивал, что ВСУ не хватает людей."Украинцы говорят: "Помогите нам продержаться в 2024 году, и в 2025 году мы сможем начать новое наступление", - рассказал порталу французский чиновник, знакомый с переговорами. По его словам, Киев заинтересован в системе "земля-воздух" среднего радиуса действий (SAMPT), однако производитель не в состоянии выпускать нужное количество боеприпасов."На Украине общество передает сигналы об усталости от кажущегося безнадежным конфликта, хотя ставки в нем жизненно важны", - заключает другой французский источник.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240412/zelenskiy-847323284.html

украина

запад

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, франция