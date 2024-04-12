Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев рискует. Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - 12.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240412/ukraina-847339067.html
Киев рискует. Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Киев рискует. Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - 12.04.2024, ПРАЙМ
Киев рискует. Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Вооруженные силы Украины находятся в самом критическом с момента начала СВО положении, Киев рискует проиграть без поддержки. Об этом пишет Коннор Эколс в статье | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T14:46+0300
2024-04-12T14:50+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
всу
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:9:1629:925_1920x0_80_0_0_557eaf64adcd3e80d969efd77a367a68.jpg
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины находятся в самом критическом с момента начала СВО положении, Киев рискует проиграть без поддержки. Об этом пишет Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft."Это оставляет Украину в самом слабом положении с начала конфликта. Без нового пакета помощи Киев рискует проиграть как на поле боя, так и за столом переговоров", - считает он.При этом, по словам эксперта, у России есть преимущество во всех аспектах. Кроме того, добавил Эколс, в США начали понимать, что Украина не вернет себе утраченные территории.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://1prime.ru/20240412/frantsiya-847337085.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_91:0:1539:1086_1920x0_80_0_0_97429d919ace8fd545cf30da3cddcb38.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, всу, украина
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, УКРАИНА
14:46 12.04.2024 (обновлено: 14:50 12.04.2024)
 
Киев рискует. Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе

RS: Украина находится в самом слабом состоянии с начала спецоперации

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины находятся в самом критическом с момента начала СВО положении, Киев рискует проиграть без поддержки. Об этом пишет Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft.
"Это оставляет Украину в самом слабом положении с начала конфликта. Без нового пакета помощи Киев рискует проиграть как на поле боя, так и за столом переговоров", - считает он.
При этом, по словам эксперта, у России есть преимущество во всех аспектах. Кроме того, добавил Эколс, в США начали понимать, что Украина не вернет себе утраченные территории.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
Лукашенко заявил, что Франция "не полезет" защищать Украину
14:36
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийВСУУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала