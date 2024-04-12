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Киев рискует. Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Киев рискует. Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - 12.04.2024, ПРАЙМ
Киев рискует. Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Вооруженные силы Украины находятся в самом критическом с момента начала СВО положении, Киев рискует проиграть без поддержки. Об этом пишет Коннор Эколс в статье | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T14:46+0300
2024-04-12T14:46+0300
2024-04-12T14:50+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины находятся в самом критическом с момента начала СВО положении, Киев рискует проиграть без поддержки. Об этом пишет Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft."Это оставляет Украину в самом слабом положении с начала конфликта. Без нового пакета помощи Киев рискует проиграть как на поле боя, так и за столом переговоров", - считает он.При этом, по словам эксперта, у России есть преимущество во всех аспектах. Кроме того, добавил Эколс, в США начали понимать, что Украина не вернет себе утраченные территории.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://1prime.ru/20240412/frantsiya-847337085.html
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владимир зеленский, всу, украина
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, УКРАИНА
Киев рискует. Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
RS: Украина находится в самом слабом состоянии с начала спецоперации
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины находятся в самом критическом с момента начала СВО положении, Киев рискует проиграть без поддержки. Об этом пишет Коннор Эколс в статье для издания Responsible Statecraft
.
"Это оставляет Украину в самом слабом положении с начала конфликта. Без нового пакета помощи Киев рискует проиграть как на поле боя, так и за столом переговоров", - считает он.
При этом, по словам эксперта, у России есть преимущество во всех аспектах. Кроме того, добавил Эколс, в США начали понимать, что Украина не вернет себе утраченные территории.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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