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Возьмут Киев. Джонсон неожиданно высказался об Украине - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Возьмут Киев. Джонсон неожиданно высказался об Украине
Возьмут Киев. Джонсон неожиданно высказался об Украине - 12.04.2024, ПРАЙМ
Возьмут Киев. Джонсон неожиданно высказался об Украине
Падение Украины станет катастрофой для западных стран, поделился своим мнением с изданием The Telegraph экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T16:52+0300
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спецоперация на украине
украина
сша
великобритания
военная помощь украине
борис джонсон
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Падение Украины станет катастрофой для западных стран, поделился своим мнением с изданием The Telegraph экс-премьер Великобритании Борис Джонсон."Если Киев возьмут, то я думаю, это обернется абсолютной катастрофой для Запада, катастрофой для Америки и для любой концепции американского лидерства", — рассказал газете политик.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, как подчеркнул Джонсон, он "молится" о том, чтобы США направили Украине транш помощи в 60 миллионов долларов. По его словам, "ситуация крайне мрачная"."Ситуация мрачная, и задержка ужасна", — посетовал он.В ЕК ранее говорили, что планируют использовать доходы от замороженных активов России в качестве подлержки Киеву, однако решение по этому вопросу до сих пор не принято. Более того, конгресс США, несмотря на активные призывы главы Белого дома Джо Байдена, на протяжении долгого времени не может согласовать транш военной помощи Киеву на сумму порядка 60 миллиардов долларов.
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украина, сша, великобритания, военная помощь украине, борис джонсон
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, военная помощь Украине, Борис Джонсон
16:52 12.04.2024 (обновлено: 16:54 12.04.2024)
 
Возьмут Киев. Джонсон неожиданно высказался об Украине

Борис Джонсон: падение Киева обернется катастрофой для Запада

© Фото : Public Domain/President Of UkraineЭкс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Падение Украины станет катастрофой для западных стран, поделился своим мнением с изданием The Telegraph экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.
"Если Киев возьмут, то я думаю, это обернется абсолютной катастрофой для Запада, катастрофой для Америки и для любой концепции американского лидерства", — рассказал газете политик.
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МИД - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
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15:08
Кроме того, как подчеркнул Джонсон, он "молится" о том, чтобы США направили Украине транш помощи в 60 миллионов долларов. По его словам, "ситуация крайне мрачная".
"Ситуация мрачная, и задержка ужасна", — посетовал он.
В ЕК ранее говорили, что планируют использовать доходы от замороженных активов России в качестве подлержки Киеву, однако решение по этому вопросу до сих пор не принято. Более того, конгресс США, несмотря на активные призывы главы Белого дома Джо Байдена, на протяжении долгого времени не может согласовать транш военной помощи Киеву на сумму порядка 60 миллиардов долларов.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯвоенная помощь УкраинеБорис Джонсон
 
 
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