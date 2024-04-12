https://1prime.ru/20240412/ukraina-847348721.html

Небензя прокомментировал возможность мира РФ и Украины

Небензя прокомментировал возможность мира РФ и Украины - 12.04.2024, ПРАЙМ

Небензя прокомментировал возможность мира РФ и Украины

Киев может выполнить требования России без ущерба для собственной государственности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T18:30+0300

2024-04-12T18:30+0300

2024-04-12T18:30+0300

спецоперация на украине

сб оон

василий небензя

сво

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/82137/81/821378180_0:0:2947:1657_1920x0_80_0_0_43eaab6a46672626b5d700d085aab332.jpg

ООН, 12 апр — ПРАЙМ. Киев может выполнить требования России без ущерба для собственной государственности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, весной 2022 года, устроив лживую провокацию в Буче, Киев под давлением западных кураторов "отверг лучший для себя шанс на мир". "То, что Германии пришлось расстаться с нацизмом, а Японии с милитаризмом, не привело к исчезновению этих государств. Так почему этого не может сделать Украина, перестав при этом дискриминировать русский язык, русскоговорящих — и в четком соответствии с европейскими ценностями? Ответ на этот вопрос очень прост. Потому что такая Украина, которая дружила бы с Россией, не нужна Вашингтону, Лондону и Брюсселю. И не для того они в нее 10 лет вкладывались", — заключил постпред.Как указал постпред, если бы Украина хотела мира, она бы давно его добилась. Небензя подчеркнул, что требования России к Украине известны, и их Киев может выполнить без ущерба для собственной государственности.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целями СВО были и остаются защита людей Донбасса на востоке Украины, а также денацификация и демилитаризация Украины.

https://1prime.ru/20240411/perelom-847315229.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сб оон, василий небензя, сво, украина