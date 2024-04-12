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Небензя прокомментировал возможность мира РФ и Украины - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Небензя прокомментировал возможность мира РФ и Украины
Небензя прокомментировал возможность мира РФ и Украины - 12.04.2024, ПРАЙМ
Небензя прокомментировал возможность мира РФ и Украины
Киев может выполнить требования России без ущерба для собственной государственности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T18:30+0300
2024-04-12T18:30+0300
спецоперация на украине
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ООН, 12 апр — ПРАЙМ. Киев может выполнить требования России без ущерба для собственной государственности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, весной 2022 года, устроив лживую провокацию в Буче, Киев под давлением западных кураторов "отверг лучший для себя шанс на мир". "То, что Германии пришлось расстаться с нацизмом, а Японии с милитаризмом, не привело к исчезновению этих государств. Так почему этого не может сделать Украина, перестав при этом дискриминировать русский язык, русскоговорящих — и в четком соответствии с европейскими ценностями? Ответ на этот вопрос очень прост. Потому что такая Украина, которая дружила бы с Россией, не нужна Вашингтону, Лондону и Брюсселю. И не для того они в нее 10 лет вкладывались", — заключил постпред.Как указал постпред, если бы Украина хотела мира, она бы давно его добилась. Небензя подчеркнул, что требования России к Украине известны, и их Киев может выполнить без ущерба для собственной государственности.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целями СВО были и остаются защита людей Донбасса на востоке Украины, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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сб оон, василий небензя, сво, украина
Спецоперация на Украине, СБ ООН, Василий Небензя, СВО, УКРАИНА
18:30 12.04.2024
 
Небензя прокомментировал возможность мира РФ и Украины

Небензя: Киев может выполнить требования РФ без ущерба государственности

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк#Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
#Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ООН, 12 апр — ПРАЙМ. Киев может выполнить требования России без ущерба для собственной государственности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
По его словам, весной 2022 года, устроив лживую провокацию в Буче, Киев под давлением западных кураторов "отверг лучший для себя шанс на мир".
"То, что Германии пришлось расстаться с нацизмом, а Японии с милитаризмом, не привело к исчезновению этих государств. Так почему этого не может сделать Украина, перестав при этом дискриминировать русский язык, русскоговорящих — и в четком соответствии с европейскими ценностями? Ответ на этот вопрос очень прост. Потому что такая Украина, которая дружила бы с Россией, не нужна Вашингтону, Лондону и Брюсселю. И не для того они в нее 10 лет вкладывались", — заключил постпред.
Как указал постпред, если бы Украина хотела мира, она бы давно его добилась. Небензя подчеркнул, что требования России к Украине известны, и их Киев может выполнить без ущерба для собственной государственности.
Пленарное заседание Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
"Коренной перелом". Небензя высказался о ходе конфликта на Украине
Вчера, 20:20
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целями СВО были и остаются защита людей Донбасса на востоке Украины, а также денацификация и демилитаризация Украины.
 
Спецоперация на УкраинеСБ ООНВасилий НебензяСВОУКРАИНА
 
 
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