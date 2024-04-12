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Экс-аналитик Пентагона назвала украинскую армию "машиной Голдберга" - 12.04.2024, ПРАЙМ
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Экс-аналитик Пентагона назвала украинскую армию "машиной Голдберга"
Экс-аналитик Пентагона назвала украинскую армию "машиной Голдберга" - 12.04.2024, ПРАЙМ
Экс-аналитик Пентагона назвала украинскую армию "машиной Голдберга"
Украинские власти неграмотно распоряжаются вооружениями, поставляемыми США и НАТО, из-за чего машины потеряны на поле боя, заявила на заседании СБ ООН бывший... | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T20:24+0300
2024-04-12T20:24+0300
спецоперация на украине
пентагон
сша
украина
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ООН, 12 апр – ПРАЙМ. Украинские власти неграмотно распоряжаются вооружениями, поставляемыми США и НАТО, из-за чего машины потеряны на поле боя, заявила на заседании СБ ООН бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски. "Западные поставки вооружений превратили украинскую армию в "машину Голдберга" (излишне сложную систему – прим. ред.). То, что могло быть скоординированной, хорошо оснащаемой украинской оборонительной операцией, стало реактивной, чересчур сложной, хаотичной и даже идиотской (операцией — прим. ред.)", — сказала Квятковски. По ее мнению, это было предсказуемо. По ее словам, многие из западных систем, требующих соответствующего обслуживания и разведданных, использовались и используются "расточительным и даже трагичным образом". Она назвала безумным требование Киева отправить больше войск на фронт."Украинская армия, зависимая от помощи и имеющая проблемы с материально-техническим обеспечением, превратилась в мясорубку для украинских служащих", - подчеркнула Квятковски.
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пентагон, сша, украина
Спецоперация на Украине, Пентагон, США, УКРАИНА
20:24 12.04.2024
 
Экс-аналитик Пентагона назвала украинскую армию "машиной Голдберга"

Киев теряет основные вооружения НАТО и США, не может их обслуживать

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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ООН, 12 апр – ПРАЙМ. Украинские власти неграмотно распоряжаются вооружениями, поставляемыми США и НАТО, из-за чего машины потеряны на поле боя, заявила на заседании СБ ООН бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски.
"Западные поставки вооружений превратили украинскую армию в "машину Голдберга" (излишне сложную систему – прим. ред.). То, что могло быть скоординированной, хорошо оснащаемой украинской оборонительной операцией, стало реактивной, чересчур сложной, хаотичной и даже идиотской (операцией — прим. ред.)", — сказала Квятковски.
По ее мнению, это было предсказуемо.
По ее словам, многие из западных систем, требующих соответствующего обслуживания и разведданных, использовались и используются "расточительным и даже трагичным образом". Она назвала безумным требование Киева отправить больше войск на фронт.
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"Украинская армия, зависимая от помощи и имеющая проблемы с материально-техническим обеспечением, превратилась в мясорубку для украинских служащих", - подчеркнула Квятковски.
 
Спецоперация на УкраинеПентагонСШАУКРАИНА
 
 
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