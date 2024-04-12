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Экс-аналитик США назвала Украину самой коррумпированной страной в Европе
Экс-аналитик США назвала Украину самой коррумпированной страной в Европе - 12.04.2024, ПРАЙМ
Экс-аналитик США назвала Украину самой коррумпированной страной в Европе
Украина является самой коррумпированной страной Европы, заявила на заседании СБ ООН бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски. | 12.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-12T23:19+0300
2024-04-12T23:19+0300
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ООН, 12 апр — ПРАЙМ. Украина является самой коррумпированной страной Европы, заявила на заседании СБ ООН бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски. Он напомнила, что на Украину поступают вооружения и средства на миллиарды долларов, задавшись вопросом, куда именно поступают эти средства."Мы знаем, как и Интерпол, что стрелковое оружие и другие поставки появились по всему миру, некоторые — сразу же после прибытия на Украину. Она (Украина — прим. ред.) известна как наиболее коррумпированная страна в Европе — лидеры на Западе воспользовались этим, когда им это было выгодно", — сказала Квятковски. По ее словам, "когда половина армии убита или пропала без вести, мы слышим истории вдов, которым присылают счета за форму, которую носили их погибшие мужья", в то время, как Киев живет жизнь пригорода Вашингтона "с электромобилями и магазинами".Ранее постпред России при СБ ООН Василий Небензя заявил, что если бы Украина хотела мира, она бы давно его добилась. Требования России к Украине известны, и их Киев может выполнить без ущерба для собственной государственности.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целями СВО были и остаются защита людей Донбасса на востоке Украины, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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украина, сша, запад, пентагон
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ЗАПАД, Пентагон
Экс-аналитик США назвала Украину самой коррумпированной страной в Европе
Экс-аналитик Пентагона: Украина — самая коррумпированная страна в Европе
ООН, 12 апр — ПРАЙМ. Украина является самой коррумпированной страной Европы, заявила на заседании СБ ООН бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски.
Он напомнила, что на Украину поступают вооружения и средства на миллиарды долларов, задавшись вопросом, куда именно поступают эти средства.
"Мы знаем, как и Интерпол, что стрелковое оружие и другие поставки появились по всему миру, некоторые — сразу же после прибытия на Украину. Она (Украина — прим. ред.) известна как наиболее коррумпированная страна в Европе — лидеры на Западе воспользовались этим, когда им это было выгодно", — сказала Квятковски.
По ее словам, "когда половина армии убита или пропала без вести, мы слышим истории вдов, которым присылают счета за форму, которую носили их погибшие мужья", в то время, как Киев живет жизнь пригорода Вашингтона "с электромобилями и магазинами".
Шольц заявил, что санкции якобы снизили военный потенциал России
Ранее постпред России при СБ ООН Василий Небензя заявил, что если бы Украина хотела мира, она бы давно его добилась. Требования России к Украине известны, и их Киев может выполнить без ущерба для собственной государственности.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целями СВО были и остаются защита людей Донбасса на востоке Украины, а также денацификация и демилитаризация Украины.