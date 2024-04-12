https://1prime.ru/20240412/ukraina-847353076.html

Экс-аналитик США назвала Украину самой коррумпированной страной в Европе

Экс-аналитик США назвала Украину самой коррумпированной страной в Европе - 12.04.2024, ПРАЙМ

Экс-аналитик США назвала Украину самой коррумпированной страной в Европе

Украина является самой коррумпированной страной Европы, заявила на заседании СБ ООН бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски. | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T23:19+0300

2024-04-12T23:19+0300

2024-04-12T23:19+0300

спецоперация на украине

украина

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пентагон

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ООН, 12 апр — ПРАЙМ. Украина является самой коррумпированной страной Европы, заявила на заседании СБ ООН бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски. Он напомнила, что на Украину поступают вооружения и средства на миллиарды долларов, задавшись вопросом, куда именно поступают эти средства."Мы знаем, как и Интерпол, что стрелковое оружие и другие поставки появились по всему миру, некоторые — сразу же после прибытия на Украину. Она (Украина — прим. ред.) известна как наиболее коррумпированная страна в Европе — лидеры на Западе воспользовались этим, когда им это было выгодно", — сказала Квятковски. По ее словам, "когда половина армии убита или пропала без вести, мы слышим истории вдов, которым присылают счета за форму, которую носили их погибшие мужья", в то время, как Киев живет жизнь пригорода Вашингтона "с электромобилями и магазинами".Ранее постпред России при СБ ООН Василий Небензя заявил, что если бы Украина хотела мира, она бы давно его добилась. Требования России к Украине известны, и их Киев может выполнить без ущерба для собственной государственности.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целями СВО были и остаются защита людей Донбасса на востоке Украины, а также денацификация и демилитаризация Украины.

https://1prime.ru/20240412/sholts-847351778.html

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украина, сша, запад, пентагон