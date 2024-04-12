https://1prime.ru/20240412/zaes-847317704.html

Украина на сессии МАГАТЭ пыталась обвинить Россию в обстреле ЗАЭС

Украина на сессии МАГАТЭ пыталась обвинить Россию в обстреле ЗАЭС - 12.04.2024, ПРАЙМ

Украина на сессии МАГАТЭ пыталась обвинить Россию в обстреле ЗАЭС

Украина попыталась перевести стрелки с себя на Россию в вопросе обстрела Запорожской АЭС, это произошло в ходе внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ в... | 12.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-12T05:36+0300

2024-04-12T05:36+0300

2024-04-12T05:39+0300

спецоперация на украине

запорожская аэс

магатэ

михаил ульянов

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ВЕНА, 12 апр - ПРАЙМ. Украина попыталась перевести стрелки с себя на Россию в вопросе обстрела Запорожской АЭС, это произошло в ходе внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ в четверг, рассказал представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов..По его словам, Киев назвал атаки "российской операцией под фальшивым флагом", однако это звучало неубедительно."По моим впечатлениям, я, конечно, не могу дать точную статистику, абсолютное большинство тех, кто участвовали в сегодняшнем заседании, понимают, что обстрелы совершили украинцы. Хотя последние предсказуемо твердят, что это "российская операция под фальшивым флагом" и, как всегда, в пропагандистских целях переводят стрелки с себя на нас. Но это звучало у них очень неубедительно", - рассказал представитель.При этом МАГАТЭ проявляет недостаточно реакции и уходит от того, чтобы назвать виновную сторону, хотя реакция главы агентства Рафаэля Гросси была быстрой и жесткой, отметил Ульянов. "Одновременно, отметив быструю и жесткую реакцию гендиректора на происходящее, мы заявили, что очень серьезным недостатком является то, что Гросси уходит от того, чтобы назвать виновную сторону", - сказал он.Россия на сессии прямо назвала Украину виновной в атаках на станцию, также прямо об этом заявила Сирия, однако остальные страны не стали."Прямо Украину в качестве виновной стороны назвали, естественно, мы, поскольку мы знаем об этом на 100%, и наши сирийские друзья, постоянный представитель Сирии. Остальные, в условиях, когда официального заключения о вине украинцев со стороны МАГАТЭ нет, обходили этот момент стороной. Но многие страны Азии, Африки, Латинской Америки достаточно сильно призывали эти атаки прекратить немедленно. То, что, собственно, мы и хотели увидеть и услышать", - рассказал Ульянов.Он подчеркнул, что атаки ВСУ на объект ставят под угрозу жизни гражданского персонала Запорожской АЭС и сотрудников агентства."Также я привлек внимание к тому, что действия украинцев ставят под угрозу жизни гражданского персонала ЗАЭС и сотрудников МАГАТЭ, сейчас на станции находятся четыре сотрудника Агентства", - сказал Ульянов.В частности, российская сторона напомнила об эпизоде 7 апреля, когда очередной дрон приближался к шестому энергоблоку, когда на его крыше были сотрудники МАГАТЭ. "И только умелые действия наших военных позволили этот дрон посадить: он упал и взорвался прямо рядом с шестым энергоблоком. Гендиректор описал этот эпизод в одном из своих заявлений", - добавил Ульянов.Дипломат рассчитывает, что итогом сессии станет отсутствие новых атак Киева на ЗАЭС."Насколько эффективным оказалось сегодняшнее заседание - время покажет. Я все-таки рассчитываю, что новых атак не будет. Их не было вчера, не было сегодня. Хотелось бы надеяться, что это в том числе результат того, что мы созвали это мероприятие", - сказал Ульянов."Поэтому я оценил бы прошедшее заседание со знаком "плюс", не переоценивая его, конечно. Но это то, что мы могли и должны были сделать в этой ситуации", - отметил дипломат.Ульянов также рассказал, что Россия призвала Киев прекратить атаки на объект."Тезисы, которые озвучила российская сторона в ходе своего выступления на внеочередной сессии совета управляющих МАГАТЭ в четверг, были простыми: надо проявлять ответственный подход к обеспечению ядерной безопасности, стрелять по ядерным объектам совершенно недопустимо, это в том числе нарушение тех принципов, которые сформулировал генеральный директор МАГАТЭ", - сказал представитель.По его словам, ВСУ осуществляли регулярные ракетно-артиллерийские обстрелы непосредственно ЗАЭС с середины июля по конец ноября 2022 года, а затем прекратили."Почти полтора года ничего не было, и тут произошел такой вот крайне опасный разворот", - отметил он.В целом Ульянов положительно оценил сессию, так как на заседании "удалось привлечь внимание к опасным действиям украинской стороны на объекте"."Мы хотели привлечь внимание к опасным действиям украинской стороны на Запорожской АЭС, хотели, чтобы члены Совета имели возможность призвать к немедленному прекращению подобных акций, чтобы они поддержали позицию генерального директора в этом плане. Это и произошло", - сказал он.При этом, по его словам, западные страны не готовы выступить с осуждением действий Киева."Основная проблема, конечно, с западными странами. Что бы ни делали украинцы, они никогда и ни при каких обстоятельствах не готовы сказать что-либо негативное в адрес украинской стороны. И это выглядит как косвенное поощрение атак на ЗАЭС, о чем я тоже заявил в ходе своего выступления на заседании", - отметил представитель.Дипломат добавил, что он призвал западных коллег, если они боятся говорить об этом публично, "хотя бы по двусторонним каналам" "одернуть украинцев". "Те, кто имеет определенное влияние на Киев, вполне могли бы это сделать, но, по всем признакам, не делают", - пояснил постпред.Ульянов также уточнил, что российская сторона всегда оперативно информирует о произошедших атаках на объект."Мы информировали членов Агентства почти в режиме реального времени, буквально через несколько часов о каждом нападении. Наши люди на станции выводят инспекторов МАГАТЭ к местам, где видны следы и последствия атак. Все, что можно, мы даем в публичное пространство, рассылаем информационные циркуляры, которые расходятся среди всех государств-членов МАГАТЭ без исключения. Сложная ситуация, Запад держится сплоченно и де-факто покрывает любые действия Киева", - пояснил он.По словам Ульянова, он заявил на заседании в четверг, что "соображения политической конъюнктуры для западников важнее, чем ядерная безопасность, о которой они так заботятся на словах". "Де-факто - да, для них это важнее", - подчеркнул дипломат.Россия в связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире агентства в Вене. О серьезности ситуации вокруг АЭС намерен заявить на следующей неделе Гросси в обращении к Совбезу ООН. По мнению Ульянова, оно будет уместно и полезно, однако грандиозных результатов от этого российская сторона не ожидает."Я думаю, что задействование площадки Совета безопасности вполне уместно и полезно. Собственно, первым это сделал наш постпред, Василий Небензя, а потом уже словенцы, американцы стали просить брифинг. Здесь тоже, как только украинцы узнали, что мы требуем внеочередную сессию, появилось их письмо с аналогичной просьбой. Такие вот процедурные игры. Но ничего грандиозного от мероприятия в Нью-Йорке я не ожидаю", - сказал дипломат.По его мнению, на площадке СБ ООН произойдет то же самое, что и в Вене. "Другая немножко аудитория, но результат примерно такой же, как здесь: полезная для нас дискуссия, подсветка того, что происходит. Но украинцев никто, кроме нас, по имени называть не станет в качестве виновной стороны. Так что все это вполне предсказуемо. Но то, что генеральный секретарь ООН поддержал Гросси, это хорошо. Собственно, иначе и быть не могло", - сказал Ульянов.Он также указал на то, что на сессии в Вене в четверг многие страны, с которыми Россия поддерживает хорошие отношения и даже многие из тех, кто в целом скорее склонен поддерживать Украину, четко произнесли вслух: "этому нужно положить конец, слишком опасно". "То, чего мы и добивались", - заключил постпред.ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная АЭС в Европе по числу блоков и установленной мощности. На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года станция перешла в собственность РФ. Ранее Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают ЗАЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Москву. Президент добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает Россия: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://1prime.ru/20240409/zaes-847243088.html

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запорожская аэс, магатэ, михаил ульянов