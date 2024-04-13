https://1prime.ru/20240413/germaniya-847361706.html

Минобороны и канцлер ФРГ подтвердили планы поставить Украине ПВО Patriot

Минобороны и канцлер ФРГ подтвердили планы поставить Украине ПВО Patriot - 13.04.2024, ПРАЙМ

Минобороны и канцлер ФРГ подтвердили планы поставить Украине ПВО Patriot

Минобороны и канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердили планы поставить Украине еще одну систему ПВО Patriot, отметили в министерстве. | 13.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-13T18:23+0300

2024-04-13T18:23+0300

2024-04-13T18:23+0300

спецоперация на украине

германия

украина

patriot

олаф шольц

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БЕРЛИН, 13 апр — ПРАЙМ. Минобороны и канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердили планы поставить Украине еще одну систему ПВО Patriot, отметили в министерстве. Ранее немецкий телеканал n-tv со ссылкой на минобороны ФРГ сообщил, что Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot. "Германия немедленно передаст Украине еще одну установку Patriot для отражения российских воздушных атак. Она будет поставлена в дополнение к уже поставленным и планируемым системам противовоздушной обороны", — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте минобороны ФРГ в соцсети Х. Канцлер также высказался о планах поставить Киеву комплекс Patriot. В своем аккаунте в соцсети Х он сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, который состоялся в субботу. "...(Зеленский - ред.) сообщил мне сегодня по телефону о массированных российских авиаударах по гражданской энергетической инфраструктуре. Мы неизменно поддерживаем Украину", — написал Шольц. Как добавила глава МИД Анналена Бербок, вместе с дополнительной поставкой Patriot ФРГ укрепляет защиту Украины, а вместе с этим, по ее мнению, и общий мирный порядок. Ранее Германия уже предоставила Украине две системы Patriot.В Кремле неоднократно отмечали, что снабжение Украины вооружением препятствует урегулированию конфликта и делает страны НАТО непосредственными участниками конфликта. Как ранее говорил глава российского дипведомства Сергей Лавров, все поставленное Киеву западное оружие станет законной целью России.

https://1prime.ru/20240413/germaniya-847360420.html

германия

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германия, украина, patriot, олаф шольц