https://1prime.ru/20240413/polsha-847357829.html
Польша не усвоила урок и повторяет судьбу Украины, пишет СМИ
Польша не усвоила урок и повторяет судьбу Украины, пишет СМИ - 13.04.2024, ПРАЙМ
Польша не усвоила урок и повторяет судьбу Украины, пишет СМИ
США решили повторить сценарий украинского конфликта в Польше, которая активно занимается антироссийской пропагандой для оправдания переброски оружия и... | 13.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-13T11:49+0300
2024-04-13T11:49+0300
2024-04-13T11:52+0300
спецоперация на украине
польша
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МОСКВА, 13 апреля - ПРАЙМ. США решили повторить сценарий украинского конфликта в Польше, которая активно занимается антироссийской пропагандой для оправдания переброски оружия и размещения войск НАТО на территории страны, пишет польское издание NDP.Как пишет автор статьи, пока Европа старается бороться с обострением напряженности в регионе и говорит необходимости разрешения украинского конфликта, польская элита перешла к новому этапу информационной войны против России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, по словам автора, первым этапом было "раскручивание истерии" насчет неминуемого нападения России на Польшу для того, чтобы убедить граждан в необходимости предоставления помои Украине. Вторым этапом стало запугивание польского населения, в том числе регулярными сообщения о поднятии в воздух авиации.Однако, как отмечается в статье, подобные действия, в том числе учения Defender 24 на территоории Польши нацелены совсем не на защиту страны, а на то, чтобы она отправляла больше средств на Украину и разрешила размещать на своей территории войска НАТО. По словам автора, это полностью повторяет американский сценарий развязывания украинского кризиса.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>
https://1prime.ru/20240412/polsha-847341140.html
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польша, сша, нато, украина
Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, США, НАТО, УКРАИНА
Польша не усвоила урок и повторяет судьбу Украины, пишет СМИ
NDP: США уготовили Польше судьбу Украины
МОСКВА, 13 апреля - ПРАЙМ.
США решили повторить сценарий украинского конфликта в Польше, которая активно занимается антироссийской пропагандой для оправдания переброски оружия и размещения войск НАТО на территории страны, пишет
польское издание NDP.
Как пишет автор статьи, пока Европа старается бороться с обострением напряженности в регионе и говорит необходимости разрешения украинского конфликта, польская элита перешла к новому этапу информационной войны против России.
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Так, по словам автора, первым этапом было "раскручивание истерии" насчет неминуемого нападения России на Польшу для того, чтобы убедить граждан в необходимости предоставления помои Украине. Вторым этапом стало запугивание польского населения, в том числе регулярными сообщения о поднятии в воздух авиации.
Однако, как отмечается в статье, подобные действия, в том числе учения Defender 24 на территоории Польши нацелены совсем не на защиту страны, а на то, чтобы она отправляла больше средств на Украину и разрешила размещать на своей территории войска НАТО. По словам автора, это полностью повторяет американский сценарий развязывания украинского кризиса.